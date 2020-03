Coronavirus, è pandemia? Cosa cambia/ Stop ad attività produttive e limitazioni a…

L’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) è pronta a proclamare la pandemia per il Coronavirus. A dispetto delle dichiarazioni rassicuranti del direttore generale Tedors Adhanom Ghebreysus, la svolta sarebbe vicina. Cosa cambia? Vi abbiamo parlato della differenza tra epidemia e pandemia, ma è importante anche capire cosa cambia concretamente, a livello di misure. Questo si traduce in nuovi piani per impedire che il Covid-19 dilaghi, nuove restrizioni dunque. Le misure, secondo quanto riportato da La Stampa, possono variare: dallo stop alle attività produttive a limiti alla circolazione anche via terra. Potrebbero essere applicate in primis in Italia, visto che ha il maggior numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. Era stato il ministro della Salute tedesco a rompere il tabù, definendo quella attuale una pandemia. Ma anche gli esperti dell’Oms sanno che si è ormai passati alla “fase sei”, che corrisponde al “periodo pandemico”. Secondo lo schema di classificazione delle epidemie, ci sono diverse misure per minimizzare l’impatto del Coronavirus e bloccarne la diffusione, ritenuta inevitabile.

CORONAVIRUS, È PANDEMIA? COSA CAMBIA: IL PIANO DELL’OMS

L’Oms proclamerà la pandemia entro 7, massimo 10 giorni, dalla sede di Ginevra. Lo scrive La Stampa, che ha sentito Walter Ricciardi, che fa parte dell’executive board dell’organizzazione. L’attesa sarebbe legata all’arrivo di dati consolidati anche dall’Africa e dall’America Latina. Il Covid-19 presenta già due criteri per essere definito pandemia: si diffonde tra le persone e può essere mortale. Il terzo è la diffusione su scala mondiale, che sarà raggiunto a breve, quando appunto ci saranno dati certi sui primi focolai africani e sudamericani. Per l’Oms, dunque, ci troviamo alla “fase cinque”, quella che corrisponde all’allerta pandemica, in cui la risposta è di contenimento. In teoria siamo ancora nella fase in cui si può ancora isolare una persona colpita e tracciare e mettere in quarantena i suoi contatti. Ma Ricciardi sostiene che stiamo già passando alla fase successiva, quella in cui bisogna ridurre il danno perché non si può più bloccare la diffusione del virus. In questa fase l’Oms può andare i suoi operatori in loco, come avviene con i caschi blu dell’Onu, e chiedere di attuare misure ulteriormente restrittive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA