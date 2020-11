Coronavirus, ecco il lavaggio auto a domicilio/ Ecco come funziona

In tempi di coronavirus è boom di lavaggio auto a domicilio. Nonostante il Dpcm inserisca l’attività tra quelle essenziali, dunque con la possibilità di rimanere aperti, nel corso degli ultimi tempi è stato registrato un aumento di prenotazioni per il lavaggio delle macchine a domicilio o comunque in luoghi prestabiliti. E, spiegano i colleghi de La Stampa, anche con prodotti eco-sostenibili, così da non danneggiare la natura. Una soluzione importante per chi non ama lavarsi la macchina da solo e chi preferisce affidarsi ai professionisti del settore. Anche perché il più delle volte, soprattutto nelle zone rosse, è necessario spostarsi da un comune all’altro per portare il veicolo a lavare.

LAVAGGIO AUTO A DOMICILIO: ECCO COME FUNZIONA

Il lavaggio auto a domicilio sta prendendo piede nelle grandi città e sono diverse le imprese che permettono ai clienti di non spostarsi di un centimetro. La Stampa cita l’esempio di Wash Out, una società controllata dal Gruppo Telepass che opera a Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze: loro offrono il lavaggio di auto e moto in qualsiasi punto richiesto dal cliente, casa, ufficio o parcheggio che sia. Ovviamente le prenotazioni avvengono tramite applicazione o tramite il sito, come per il resto delle società impegnate nel lavaggio auto a domicilio. Il quotidiano cita anche altre due società molto attive nel settore: Mister Lavaggio e Washora, entrambe consentono di adottare un lavaggio sostenibile dal punto di vista ecologico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA