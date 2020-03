Coronavirus, esperti USA: “Salvare vite per salvare economia”/ “Aiuti alle famiglie”

Il profondo senso di inquietudine che alberga negli animi della stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta a causa dell’emergenza sanitaria connessa al Coronavirus trova piena espressione nella dichiarazione diffusa a mezzo stampa dagli esperti USA del Gruppo di strategia economica sulla pandemia Covid-19 e sulla conseguente crisi economica. “Il virus sta minacciando le vite degli americani, la sostenibilità del sistema sanitario della nostra nazione e la nostra prosperità economica – si legge nella nota –. La nostra preoccupazione principale in questo momento dovrebbe essere quella di rallentare la diffusione del Coronavirus e di dotare il nostro sistema sanitario di una risposta efficace. Salvare vite umane e salvare l’economia non sono due concetti in conflitto in questo momento; affretteremo il ritorno a una solida attività economica prendendo provvedimenti per arginare i contagi e salvare vite umane”. Il comunicato è stato sottoscritto da trentaquattro firmatari con esperienza in ambito sanitario.

CORONAVIRUS, ESPERTI USA: “SALVARE VITE UMANE PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA”

Il Gruppo USA di strategia economica sulla pandemia Covid-19 e sulla conseguente crisi economica prosegue poi nella sua analisi dicendo che gli attori del settore pubblico e privato devono lavorare insieme per fornire più test, più ventilatori, più dispositivi di protezione personale e maggior sostegno agli ospedali e alle strutture sanitarie. “Solo quando avremo fatto progressi su questi fronti, le imprese e i consumatori statunitensi saranno in grado di riprendere la normale attività economica senza indurre una nuova diffusione che porti a effetti sanitari ed economici ancora più gravi. Siamo profondamente preoccupati dalla prospettiva di una recessione sostenuta che eroderebbe il sostentamento economico di milioni di americani”. Mentre gli americani praticano l’allontanamento sociale e i professionisti del settore medico lavorano per salvare vite umane, i responsabili politici, a detta dei componenti del gruppo a stelle e strisce, dovrebbero mettere in atto misure per sostenere le famiglie e le imprese in questo difficile periodo. “Questi sforzi collettivi consentiranno a un maggior numero di imprese di rimettersi in piedi il prima possibile e ridurranno al minimo la gravità delle difficoltà economiche del popolo americano”.



