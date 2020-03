Coronavirus Eurolega/ Chris Singleton: “Formato March Madness per finire il torneo”

L’emergenza Coronavirus permetterà di chiudere l’Eurolega di basket? Chris Singleton ha pensato a tutto: va peraltro dato al lungo dell’Anadolu Efes, lo diciamo subito, di aver ideato una formula che non darebbe enormi vantaggi alla sua squadra che, come noto, sta dominando la regular season. Da buon statunitense, cresciuto nell’Università di Florida State (poi ha giocato tre anni in NBA con Washington), Singleton ha pensato ad una formula stile March Madness: ovvero, partite secche ad eliminazione diretta a partire da… subito, inteso non come periodo temporale (sarebbe impossibile) ma come modalità per evitare di terminare la regular season, per la quale mancano ancora sei giornate. Come riporta Sportando Singleton, che l’anno scorso ha giocato nel Barcellona e ancora prima aveva passato due stagioni ad Atene (sponda Panathinaikos) ha davvero tutto in mente, a cominciare dalle città ospitanti che sarebbero tre. Nello specifico la “sua” Istanbul e Madrid, cioè le sedi delle due squadri che stanno comandando la classifica dopo 28 giornate del girone unico, e una terza città che ospiterebbe le Final Four (che naturalmente resterebbero invariate, visto che sono già impostate secondo la formula del “win or go home” per dirla all’americana).

CORONAVIRUS BASKET: SINGLETON SPIEGA COME FINIRE L’EUROLEGA

Non solo: per “aggirare” il lungo stop imposto dal Coronavirus e terminare l’Eurolega di basket, Chris Singleton ha spiegato che in ognuna delle due città (appunto Istanbul e Madrid) si giocherebbero due tabelloni distinti: in corsa infatti ci sarebbero tutte le 18 squadre divisi in due gruppi da nove, il tabellone sarebbe formato con quattro sfide e un “preliminare” tra le teste di serie 8 e 9, per ciascun lato del draw (qui non è chiaro come Singleton creerebbe il tabellone, se 1 contro 18, 2 contro 17 e così via o in un altro modo). A rimanere dovrebbero dunque essere due squadre per tabellone, che sarebbero quelle qualificate alla Final Four: addirittura il lungo dell’Efes ha pensato alle date, dicendo che il preliminare si potrebbe giocare martedì o mercoledì e le altre partite venerdì e domenica, o giovedì e sabato. A metà maggio si potrebbero disputare le Final Four: tutto a porte chiuse, “a meno che la pandemia non si sia placata”, e con 14-17 giorni perché le qualificate possano prepararsi all’assalto al titolo. Tutto perfetto, se non fosse per due problemi: primo, in questo modo lo Zenit San Pietroburgo ultimo in classifica (8-20 il record) potrebbe vincere l’Eurolega quando sarebbe del tutto fuori dalla corsa ai playoff in condizioni normali, e forse non sarebbe del tutto giusto. Secondo, non è affatto detto che all’inizio di maggio si riesca a tornare a giocare…



