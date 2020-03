Coronavirus, fair-play finanziario congelato?/ Cosa succede con le nuove necessità

Il fair-play finanziario della Uefa potrebbe essere congelato a causa del Coronavirus, ma solo per quanto riguarda le maggiori spese e i minori ricavi che saranno causati alle società di calcio europee appunto dalla pandemia di Covid-19 che inevitabilmente avrà un costo molto alto pure per i club calcistici. La Uefa andrebbe incontro alle società permettendo loro di sforare i vincoli, ma è doveroso precisare che non si tratterebbe di una sanatoria, perché appunto solo le maggiori spese oppure i minori introiti legati proprio al Coronavirus verrebbero tollerati. Tanto per fare l’esempio più celebre, il Manchester City che al momento sarebbe escluso dalla Champions League per le prossime due stagioni non si potrebbe “salvare” sfruttando il Coronavirus, proprio perché i problemi dei Citizens sono precedenti a questa nuova crisi – il City per rientrare dovrà vincere la battaglia legale contro l’esclusione sancita dalla Uefa e su vicende di questo genere nulla cambierebbe. Ciò vale anche per il Milan, che già al termine della passata stagione è stato escluso e dovrà di nuovo passare un “esame” se quest’anno si qualificasse.

CORONAVIRUS FAIR-PLAY FINANZIARIO: I PROBLEMI DEI CLUB

Resta comunque il fatto che un allentamento del fair-play finanziario sarebbe prezioso per le società di calcio, che vanno incontro a un periodo duro e che si ritroverebbero probabilmente tutte fuori dai parametri Uefa se questi fossero rigidamente rispettati alla lettera nel prossimo futuro. Sono già state fatte delle previsioni su quanto si potrebbe perdere, ad esempio per la Juventus si erano stimati almeno 110 milioni di euro, ma naturalmente molto dipenderà da quanto durerà lo stop e se causerà un vero e proprio blocco della stagione o solamente un ritardo. Si annunciano tempi duri e il Lione è stata la prima società di livello a parlare senza mezzi termini della possibilità di effettuare dei licenziamenti, ecco dunque che allentare il fair-play finanziario potrebbe diventare una vera e propria necessità vitale per il calcio europeo.



