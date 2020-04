Coronavirus: fake News, bufale, teorie del complotto e truffe grazie al Covid-19

Pubblicità

Il giornalismo ha una grande responsabilità contro fake news e bufale. Sul coronavirus ne sono circolate diverse, da qui la necessità di promuovere ulteriormente un lavoro di fact checking per lasciare l’informazione sull’emergenza libera da notizie infondate. I giornalisti non hanno solo l’obbligo di controllare la veridicità di quello che pubblicano, ma di verificare pure quello che circola, ad esempio, sui social. La paura, si sa, aiuta a diffondere bufale e fake news.

Lo vediamo in questi giorni difficili. Un giornalismo rigoroso e imparziale è importante dunque per difenderci dalle false notizie che seminano paura e informazioni scorrette sull’epidemia di coronavirus, senza dimenticare i tentativi fraudolenti che spesso si aggiungono. Sono circolate tante fake news sul coronavirus in queste settimane: dai rimedi miracolosi alle teorie del complotto, passando per tentativi fraudolenti…

Pubblicità

FAKE NEWS E BUFALE SUL CORONAVIRUS

TEORIE DEL COMPLOTTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA