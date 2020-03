Coronavirus, festa di compleanno nell’ospedale da campo/ Video, clima surreale con…

Si può festeggiare un compleanno in un ospedale da campo? Purtroppo sì in tempi di Coronavirus. Il gesto degli operatori sanitari di Piacenza è stato straordinario, ma di certo il tutto si è svolto in un clima surreale. Il paziente si chiama Bruno e gli è stata fatta una sorpresa durante la battaglia più difficile della sua vita. Sui social network è diventato virale il video di questa festa surreale con torta e candeline portata dai medici bardati con tute, mascherine e guanti. Il tutto avrà fatto molto felice l’uomo e mostra anche l’umanità che c’è dietro questa tragedia che sta vivendo il mondo intero. La speranza però è che Bruno, non si sa altre che il nome di lui, possa passare i suoi prossimi compleanni in maniera decisamente diversa da questo. Clicca qui per il video.

Coronavirus, festa di compleanno nell’ospedale da campo: come sta cambiando la nostra vita

La speranza è che questo momento finisca il più presto possibile. Il Coronavirus sta cambiando la nostra vita e lo dimostra anche il video della festa di compleanno nell’ospedale di campo di Piacenza. Costretti in casa o peggio ancora malati e all’ospedale non riusciamo più a vedere la luce in fondo al tunnel in questo periodo, anche se i dati sembrano essersi finalmente lasciati alle spalle il momento più complicato. Fatto sta che in molti sono pronti a rivedere tutto quello che accade giorno dopo giorno, anche se la speranza è che tutto possa diventare un lontano ricordo. Certo è che le ferite di questo periodo, anche una volta usciti dall’emergenza, ce le porteremo dietro per mesi e mesi.



