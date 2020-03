Coronavirus Fifa/ Infantino:”Calcio a rischio recessione. Riformiamo con meno tornei”

Lo stop al calcio come allo sport in tutti gli angoli del globo per l’espandersi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus porta certo gli appassionati come le alte sfere a interrogarsi su quello che sarà il futuro dello sport, e quindi anche del calcio. E’ questa la riflessione che fa questa mattina Gianni Infantino, presidente Fifa sulle colonne della Gazzetta dello sport, per cui la crisi è netta, ma potrebbe essere occasione per dare spazio a novità rivoluzionarie: “Si il calcio rischia la recessione. Serve una valutazione dell’impatto economico globale. Ora è difficile, non sappiamo quando si tornerà alla normalità. Ma guardiamo alle opportunità. Possiamo forse riformare il calcio mondiale facendo un passo indietro”.

LE AMBIZIONI DEL PRESIDENTE FIFA: MENO TORNEI MA…

Per il numero 1 del calcio mondiale dunque tale situazione di netta crisi per il mondo dello sport potrebbe essere occasione pure per introdurre novità sostanziali. Il progetto e l’ambizione certo non mancano: “Meno tornei, ma più interessanti. Forse meno squadre, ma più equilibrate. Meno partite per proteggere la salute dei calciatori, ma più combattute. Non è fantascienza, parliamone. Quantifichiamo i danni, vediamo come coprirli, facciamo sacrifici e ripartiamo. Ma salviamo tutti assieme il calcio da una crisi che rischia di essere irreversibile”. Questo il piano in ottica futura, la cui realizzazione pratica è per il momento ancora fumosa. Pure però si tratta di una prospettiva più concreta di quello che pensiamo: per via dell’emergenza coronavirus e delle sue conseguenze, si sta rivelando sempre più complicato chiudere questa stagione regolarmente e già si è fatta richiesta di un calendario più “snello” in futuro.

CORONAVIRUS, INFANTINO: RIPARTIRE A MAGGIO? PRIMA LA SALUTE

Il numero 1 della Fifa però non guarda solo al futuro e alle ambizioni, ma pure al presente e dunque anche sul tema de ritorno in campo, su cui si sta discutendo animatamente da tempo. Al presidente Infantino in tal senso non manca lucidità e realismo: “Ripartire a maggio? Prima la salute. Poi tutto il resto. E il resto, per i dirigenti, significa sperare il meglio ma anche prepararsi al peggio. Si giocherà quando si potrà senza mettere a rischio la salute di nessuno”. “Federazioni e leghe siano pronte a seguire le raccomandazioni di governi e Oms”: questa la richiesta del numero 1 del calcio mondiale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA