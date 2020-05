Coronavirus FIFA/ Ipotesi di maxi finestra per le Nazionali tra novembre-dicembre

Pubblicità

Dopo quasi due mesi di stop al calcio per l’esplodere dell’emergenza coronavirus, ecco che FIFA e UEFA stanno lavorando per consentire al più presto una pronta ripartenza, specie sul continente europeo: come ci riporta poi in questi giorni il Daily Mail, pare che tra i tanti temi sul tavolo vi è certo quello relativi alle sfide delle nazionali. E proprio sulla ripartenza anche del calcio nazionale che si concentra l’ultima proposta della FIFA, di prevedere una sola maxi finestra a loro riservata, di 3-4 settimane, il prossimo inverno tra novembre e dicembre. La logica della proposta è chiara e condivisibile piuttosto che disputare due incontri a settembre, altri due a ottobre e due a novembre, perchè non riunire gli incontri e nel frattempo, prendersi maggior tempo per combattere il virus. Dunque un solo spazio riservato alle nazionali, tra novembre e dicembre, dove le formazioni, compresa l’Italia di Mancini potrebbero disputare le 6 gare della Nations league, ma pure anche anticipare le due amichevoli per il momento previste per marzo 2021. Un piano dunque da due match a settimana, che se ben organizzate tra spostamenti e ritiri potrebbe anche venir approvato a pieni voti.

CORONAVIRUE FIFA: IL PROGRAMMA DELL’ITALIA DI MANCINI

Chiaramente questa è solo un’ipotesi, che pure la FIFA non ha ancora smentito categoricamente: la federazione ha comunque confermato di essere al lavoro per trovare nuove soluzioni per le prossime stagioni del calcio, affinché i campionati nazionali, coppe internazionali e partite delle nazionali non si impiccino a vicenda. Stando poi a quanto si legge oggi sul portale Sportmediaset, pare che la UEFA abbia accolto solo tiepidamente la proposta di una maxi finestra delle nazionali da parte della FIFA. La federazione europea infatti preferirebbe mantenere il programma attuale, potendo eventualmente rinunciare allo slot di settembre, ancora troppo vicino. E certo per l’Italia il programma proposto dalla FIFA sarebbe ben impegnativo: in un mese la Nazionale di Mancini dovrebbe infatti disputare i doppi match di Nations league con Bosnia, Olanda e Polonia, e magari pure recuperare le amichevoli con Germania e Inghilterra, che sono saltate lo scorso marzo.



