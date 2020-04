Coronavirus FIFA/ Pronti 150 milioni di dollari per aiutare le federazioni

Pubblicità

Dopo dunque il nuovo accordo UEFA-ECA, concluso ieri per venire in soccorso ai club, ecco che anche a FIFA si è attivata concretamente per aiutare il calcio, in piena crisi per l’emergenza coronavirus. Proprio poco fa la federazione internazionale ha annunciato attraverso una nota, di stare approntando una prima tranche di aiuti economici per le federazioni aderenti, di 150 milioni di dollari, che sarebbero subito pronti. La FIFA dunque ha deciso di rilasciare tutti i finanziamenti operativi dovuti alle 211 federazioni aderenti per gli anni 2019-2020: una grande iniezione di liquidità e di fiducia per il mondo del calcio, che certo farà tirare un sospiro di sollievo a molti. Come annunciato qualche giorno fa dal presidente Gianni Infantino, la FIFA di fatto ha anticipato l’erogazione della seconda quota dei contributi ai costi operativi delle federazioni (originariamente prevista per luglio): in concreto ogni federazione riceverà almeno 500.000 dollari.

CORONAVIRUS FIFA: IL PIANO DI INFANTINO

Spiegando la misura e i nuovi finanziamenti che arriveranno dunque nelle casse delle federazioni calcistiche già nei prossimi giorni, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha poi aggiunto: “La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della Fifa supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti. L’impegno della Fifa inizia fornendo assistenza finanziaria immediata alle nostre associazioni, molte delle quali stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie”. E proseguendo nel discorso, il numero 1 del calcio mondiale ha poi aggiunto che questa misura, sarà solo il primo step di un piano di aiuti e sostegno più ampio, stilato dalla Federazione per venire in soccorso della comunità calcistica. “Insieme ai nostri stakeholder, stiamo valutando le perdite e stiamo lavorando agli strumenti più appropriati ed efficaci per attuare le altre fasi di questo piano di soccorso” le parole di Infantino, in chiusura. Già nei prossimi giorni sono previste novità e precisazioni su quello che si annuncia un gigante “Piano Marshall” per il mondo del calcio.



