Coronavirus FIGC/ Come ripartire? Campionati scaglionati e Coppa Italia da apripista

In seguito all’ultima riunione occorsa ieri mattina tra FIGC e la commissione dei medici ecco che sono sorte nuove proposte per la ripartenza del calcio, in primis ovviamente quello della Serie A. Nonostante il drammatico contesto che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria da coronavirus, infatti in seno alla lega la priorità è sempre quella di tornare in campo, quando le condizioni lo permetteranno ovviamente, per chiudere regolarmente la stagione. E oltre alle tante polemiche che sono piovute e che piovono ancor oggi su tale posizione, ecco che la Federazione ha dunque preparato un nuovo piano di azione per la ripresa del calcio. Ecco dunque una proposta rivoluzionaria dal parte della FIGC che certo andrà ben ponderata da leghe e club, ovvero quella della partenza scaglionata dei campionati, per facilitare le operazioni di controllo e screening necessarie (tamponi, preparazioni dei maxi ritiri e controlli medici) nelle tre serie. E come abbiamo detto, tra i tre campionati, sarà la Serie A a cominciare, con allenamenti in clausura, test sierologici e molecolare rapido e screening completi prima di tornare in campo, non prima del 31 di maggio probabilmente.

CORONAVIRUS FIGC, LA COPPA ITALIA FARA’ DA APRIPISTA?

Ma non solo perché nella lunga proposta della FIGC ha subito dato il suo assenso di massima la Lega Calcio Serie A, che pure ha messo sul tavolo un nuovo piano, che prevede, prima ancora che riparta il campionato, che riparta la Coppa. Il Consiglio di Lega infatti, sposando le linee guida e le ragioni della federazione ha dunque proposto per una partenza ancora più “soft” e scaglionata, che a fare da apripista sia la Coppa Italia, che ovviamente vedrà impegnati appena poche squadre della Serie A: sarebbe dunque un test importante per confermare poi la ripresa dell’intero sistema calcio. Ecco che allora in tal senso, nel mentre si attende il via libera di federazioni, leghe e club oltre che naturalmente del governo, si sono già fissate le ipotetiche date: se infatti si riuscisse a disputare le semifinali di ritorno e la finale il 27-28 maggio, già la Serie A con le altre 16 squadre partirebbe nella fine settimana del 31 maggio (piano che porterebbe il campionato a chiudersi entro i primi di agosto). La proposta è dunque ben interessante: ora starà però alla politica dare il via libera finale.



