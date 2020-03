Coronavirus, Fiorentina/ Commisso: “Abbiamo 8-10 contagiati, tre in ospedale”

La Fiorentina è una delle squadre più colpite dall’emergenza Coronavirus. Ne ha parlato ieri sera il presidente Rocco Commisso in un collegamento con Sky Sport nel quale il massimo dirigente viola ha descritto quella che per la Fiorentina è davvero un’emergenza molto sentita: “La raccolta fondi è nata perché ho visto in Italia e a Firenze come si sta aggravando l’emergenza. Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere ricoverati, per un totale di 8/10 infetti. Essendo la situazione grave è giusto e nostro dovere aiutare coloro che sono in prima linea in questa battaglia, medici e strutture ospedaliere. Siamo arrivati già oltre 400.000 euro e ne sono molto contento”. Numeri davvero molto alti, i contagiati da Coronavirus sono molti alla Fiorentina e questo ha sensibilizzato in modo particolare la società viola sul fronte della solidarietà.

CORONAVIRUS FIORENTINA: PARLA IL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO

La Fiorentina ha precisato che i giocatori risultati positivi al test restano al momento Vlahovic, Pezzella e Cutrone, tutti in buone condizione come ha ribadito il tecnico Beppe Iachini. Gli altri positivi sono cinque dipendenti fra i quali il medico sociale Luca Pengue e il fisioterapista Stefano Dainelli, tre di loro sono dunque ricoverati. Rocco Commisso ha spiegato cosa sta facendo per contribuire a fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “Sia la mia azienda che altre aiuteranno portando altri contributi per aiutare Firenze e i suoi ospedali. Intanto voglio ringraziare Ribéry per la sua donazione”. Infine, il presidente ha descritto anche la situazione negli Usa: “Intanto voglio dire che sarei venuto lo stesso in Italia ma non mi hanno lasciato partire. In America la situazione non è così ma da cinque giorni sono isolato a casa insieme alla mia famiglia, mentre mio figlio Joseph è da una settimana chiuso in albergo a Firenze. Da oggi poi nella mia azienda Mediacom ho iniziato a mandare i dipendenti a casa per lavorare da lì”.



