Coronavirus, Fiorentina/ Con Vlahovic positivi anche Cutrone e Pezzella: stanno bene

Il Coronavirus colpisce la Fiorentina: era notizia già di ieri sera la positività al Covid-19 del giovane attaccante Dusan Vlahovic, ma questa mattina la società viola ha diffuso un breve comunicato ufficiale per informare che sono risultati positivi al Coronavirus anche altri due giocatori, cioè Patrick Cutrone e German Pezzella, oltre al fisioterapista Stefano Dainelli. Infatti Cutrone, Pezzella e Dainelli, in presenza di alcuni sintomi e dopo che era emersa la positività di Vlahovic, sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito positivo. La Fiorentina informa comunque che tutti sono in buone condizioni di salute, naturalmente adesso in quarantena presso i rispettivi domicili a Firenze. La Fiorentina si ritrova dunque particolarmente coinvolta, come già era stato per la Sampdoria: ricordiamo che fra i blucerchiati sono risultati positivi per primo Manolo Gabbiadini e poi anche Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, ai quali si aggiunge anche il medico sociale, dottor Amedeo Baldari.

CORONAVIRUS, FIORENTINA: ANCHE CUTRONE E PEZZELLA POSITIVI

Inevitabilmente si allunga dunque l’elenco dei giocatori positivi al Coronavirus nella nostra Serie A, d’altronde il mondo del calcio non è isolato e di conseguenza i numeri sono verosimilmente destinati a crescere anche fra i calciatori, fra i quali in Italia il primo era stato Daniele Rugani della Juventus. Ora la Fiorentina si ritrova in una situazione particolarmente critica, sarà infatti doveroso l’isolamento per tutti coloro che sono entrati in contatto con i giocatori positivi e questo significa tutto il resto della squadra, lo staff tecnico e numerosi altri dipendenti della società gigliata. Due settimane di quarantena ci portano praticamente alla fine di marzo e questo rende molto difficile pensare che ad inizio aprile si possa davvero pensare di tornare a giocare. Questa naturalmente al momento non è la priorità, ma è comunque un aspetto che va tenuto presente: per un ritorno alla normalità servirà un po’ di tempo…

