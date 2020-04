Coronavirus Fiorentina/ Ufficiale: Cutrone, Pezzella e Vlahovic guariti dal Covid 19

Buone notizie ci sono arrivate solo pochi minuti fa dal portale ufficiale della Fiorentina, cha ha comunicato l’avvenuta guarigione dal coronavirus di tre suoi giocatori e dunque Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic. I tre, che erano risultati positivi al Covid-19 ormai tre settimane fa, dopo approfonditi esami e test clinici sono ora risultati finalmente negativi al tampone e certo è grande festa in casa viola, dove comunque il pensiero è ancora rivolto a chi sta ancora combattendo questa battaglia. Nella breve nota ufficiale pubblicata oggi pomeriggio sul proprio sito infatti leggiamo da parte della direzione dei gigliati: “Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero”.

CORONAVIRUS FIORENTINA: LA RACCOLTA FONDI VIOLA

Non solo: dando l’annuncio della avvenuta guarigione dei tre giocatori al coronavirus, la dirigenza della Fiorentina ha voluto ricordare a tutti il proprio impegno nella raccolta di fondi in favore di enti impegnati in prima linea nell’affrontare la pandemia da Covid-19, invitando i propri tifosi ad unirsi in questa gara di solidarietà. Nel breve messaggio infatti leggiamo che la società gigliata, al fianco della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, ha già raccolto la quota di 760000 euro in favore della raccolta fondi Forza e Cuore, promossa per l’acquisto e la distribuzione di materiale sanitario per affrontare l’emergenza sanitaria. Una proposta più che lodevole, che solo pochi giorni fa è stata rilanciata attraverso il proprio canale Instagram dallo stesso Dusan Vlahovic. Attraverso i propri social il giocatore della Viola infatti ha rilanciato la campagna benefica, e pure ha approfittato del momento per rincuorare i suoi fan sulle sue condizioni di salute e per ribadire l’appello di rimanere a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA