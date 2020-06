Coronavirus, focolaio Bartolini di Bologna/ Tamponi a BRT: 1 malato e 44 asintomatici

Focolaio di coronavirus alla Bartolini (che ora si chiama BRT) di Bologna, dove sono stati registrati oltre 40 casi di positività. I primi due casi qualche giorno fa: si tratta di due magazzinieri dell’azienda di trasporti. Così è tornata prepotente la paura del contagio e a scopo precauzionale sono state subito assunte misure preventive: la direzione ha infatti deciso di chiudere il magazzino. L’azienda però non ha chiuso i battenti: resta aperta e attiva alle Roveri, soprattutto nella sezione logistica e consegne, quindi il lavoro non si è interrotto. Dopo i due casi, è partito lo screening per il resto del personale. Il risultato è un malato, con sintomi che rispecchiano la presenza di Sars-CoV-2, e 44 positivi, ma asintomatici. Maurizio Lago di Uil Trasporti ha precisato che i contagi riguardano due autisti e che la cooperativa operante in azienda è stata allontanata: «Già oggi dovrebbe insediarsi Cfp al suo posto». Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, sono scattati tamponi a tutti i possibili dipendenti entrati a contatto con i positivi per scovare ulteriori eventuali contagiati e avere un quadro generale chiaro.

FOCOLAIO CORONAVIRUS ALLA BARTOLINI DI BOLOGNA

L’obiettivo è capire se questo cluster alle Roveri si è trasformato in un focolaio vero e proprio, con numero più ampi, e se il coronavirus abbia cominciato a circolare anche in altri comparti, quindi non solo in magazzino. Dunque, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è stata organizzata una postazione tamponi, posizionata nello spiazzale della sede in via Cerodolo, nell’area industriale alle porte di Bologna. Già all’ora di pranzo era ben visibile il via vai di tecnici e operatori sanitari impegnati nelle procedure per i test che servono a individuare la presenza del virus Sars-CoV-2. Un’azione preventiva dopo le positività emerse. Nel frattempo l’azienda sta creando alcuni ritardi nelle consegne, visto che il magazzino è stato chiuso a scopo precauzionale. Quindi anche se l’azienda resta aperta e attiva, non mancano i disservizi a causa del focolaio emerso. Ora si attendono i risultati di questi ulteriori test dopo i primi che hanno prodotto un responso allarmante: un malato, quindi con sintomi, e 44 asintomatici.



