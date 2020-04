Coronavirus, folla al funerale del sindaco di Saviano / Il prefetto: “Fatto grave”

Pubblicità

Una folla invade le strade di Saviano, nel napoletano, per il funerale del sindaco Carmine Sommese, deceduto ieri per Coronavirus. Il primo cittadino era molto apprezzato nella sua città e nel giorno dell’ultimo saluto in tanti sono scesi in strada nonostante le norme anti-contagio. Il vicesindaco, Carmine Addeo, si è tolto la fascia tricolore, consegnandola alla moglie di Sommese. Le immagini dell’accaduto mostrano un evidente assembramento, che va contro le norme di sicurezza per il Covid-19. La procura di Nola ha deciso di aprire un’indagine, mentre il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha commentato amareggiato: “Considero molto grave l’accaduto, con particolare riguardo alla alla presenza del vice sindaco con la fascia tricolore, mentre, in un frangente così eccezionale come quello dell’epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica”. E’ stata dunque molto dura la reazione del Prefetto di Napoli, che non concepisce il comportamento degli abitanti di Saviano. Le norme erano molto chiare ma evidentemente non sono state osservate. Toccherà alla procura di Nola farà chiarezza sulla questione.



