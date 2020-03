Coronavirus Formula 1/ Allo studio il nuovo calendario, Carey scrive ai fan

E’ sempre situazione di forte incertezza nel mondo dello sport per il dilagare e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, e lo abbiamo visto settimana scorsa, neppure la Formula 1 è stata immune. Dopo la cancellazione tardiva (e con ragione criticata) del Gp d’Australia, con il conseguente annuncio del rinvio della prova del Bahrein e della cancellazione della tappa in Vietnam, ora in casa di Liberty Media si sta lavorando per mettere assieme un calendario ridotto ma comunque avvincente per quello che sarà il 2020 della Formula 1. L’impresa però sulla carta non sarà facilee già a breve le sfere del circus della F1 dovrebbero incontrarsi per provare a mettere giù un piano per i prossimi mesi: sempre che però vi sia l’accordo di almeno 7 dei 10 team coinvolti. Nell’attesa però il presidente della Formula 1 Chase Carey si è preso la briga di scrivere ai tifosi, dando spiegazione (sia pur non troppo dettagliata), degli ultimi eventi. Leggiamo dunque: “Ci scusiamo con i tifosi per la cancellazione della data australiana ma, vista la situazione in continua evoluzione, crediamo di aver preso la giusta decisione. Sappiamo che volete sapere quando riprenderanno le gare e al momento non possiamo darvi risposte precise. Ripartiremo non appena sarà garantita la sicurezza di tutti, ci confrontiamo quotidianamente con esperti e governi: vi terremo informati”.

CORONAVIRUS FORMULA 1, IL PROSSIMO CALENDARIO

Come riferito anche dallo stesso Carey non è al momento facile imaginare quando l’emergenza Coronavirus passerà e dunque anche la Formula 1 potrà iniziare la sua stagione: già in precedenza però voci autorevoli del Circus hanno ipotizzato formule e soluzioni per il prossimo futuro. Ecco dunque che a parere dei più la cosa più facile al momento è quella di anticipare a queste settimane la classica sosta di tre settimane, prevista ad agosto, per garantire maggiore flessibilità nel corso della stagione. Dopo lo stop, però la F1 si preparerà a un vero tour de force, con circa 18 Gp previsti in circa 180 giorni o qualcosa di più. Data di partenza presumibilmente fissata per il 24 maggio a Monaco, o al più tardi in Azerbagian per il 7 di giugno, con il conseguente spostamento della prova olandese vicina a quella belga e il recupero delle gare di Cina e Bahrain, magari per l’autunno. Tale piano però prevedrà di conseguenza la cancellazione inevitabile di alcune tappe, rispetto a quelle progettate inizialmente. Stando alle ultime voci i primi Gp a saltare sarebbero quelli di Barcellona (10 maggio) e Vietnam, ma pure l’iconica prova di Montecarlo è in forte dubbio, sia per la vicinanza in calendario che per l’impossibilità di reinserire la prova successivamente. In forse anche la nuova arrivata Zandvoort, che però potrebbe venir non sacrificata e dunque recuperata per il 23 agosto, appena prima di Spa. In ogni caso, come detto prima sarà un vero sacrificio per tutti chiudere il tutto entro il 13 dicembre, cui dovrebbe venir disputato il Gp finale di Abu Dhabi. Non ci resta che attendere nuove dallo stesso circus, che a breve dovrebbe dare nuove indicazioni per quello che sarà la formula 1 del 2020, post coronavirus.



