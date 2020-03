Coronavirus, Formula 1 Gp Australia annullato?/ Tre casi sospetti in Haas e McLaren

Campionato di Formula 1 a rischio per l’emergenza coronavirus: dopo il calcio e pure la Motogp, ecco che il Mondiale di F1 è minacciato dalla diffusione del virus Covi-19 e ora, anche il Gran Premio di Australia 2020, previsto questo fine settimana a Melbourne rischia di venire annullato. Stando infatti alle ultime notizie riferite dal portale Autosport, pare che infatti che tre persone del paddock della formula 1 siano state sottoposte al tampone per riconoscer il contagio occorso da virus Covid-19 e che naturalmente ora siano in auto isolamento preventivo in attesa del responso medico. Attualmente si tratterebbe di un membro della McLaren e due del Team Haas, che dunque si assommano già al turista ritrovato positivo al coronavirus, che soggiornava all’Albert Park Hotel, albergo a pochi metri dal tracciato della formula 1 e posto interamente in quarantena.

FORMULA 1: GP AUSTRALIA 2020 ANNULLATO O A PORTE CHIUSE?

Si deve dunque attendere il responso medico, ma nel caso in cui personale del paddock dovesse venir trovato positivo al Coronavirus, è facile pensare a un immediato stop del campionato ella Formula 1, che pure sarebbe dovuto iniziare proprio questo fine settimana a Melbourne. Già nella città australiana dopo tutto la situazione è ben critica, come pure in molte altre parti del mondo per l’esplosione dell’emergenza coronavirus: sono state chiuse alcune scuole e zone del paese e poco dopo l‘arrivo dei team e del personale della F1 nel paese, l’Australia ha chiuso lo spazio aereo per i voli da e per l’Italia. Nel frattempo i responsabili del circuito come della F1 si stanno interrogando sulla possibilità di svolgere il Gp a porte chiuse, come accadrà in Bahrain prossimamente. L’ipotesi infatti era stata scartata solo fino a pochi giorni fa, ma gli ultimi aggiornamenti stanno facendo fare in passo indietro agli organizzatori: nel frattempo però alcune parti della popolazione chiede che il Gran premio non venga disputato.

