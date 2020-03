Coronavirus Formula 1/ Ufficiale, rinviati Gp di Olanda, Spagna e Montecarlo 2020

Il campionato della Formula 1 capitola ancora per l’emergenza coronavirus. Dopo la cancellazione in extremis della prima prova della stagione 2020 in Australia (in seguito anche alla riscontrata positività di alcuni membri del paddock al Covid-19) e il rinvio della gara del Bahrain, che sarebbe stata anche la prima tappa della Formula 2, ecco che la Fia e Liberty Media sono costretti a fare un nuovo passo indietro. La mossa, ben triste per tutti gli appassionati della Formula 1, però non ci coglie troppo di sorpresa: l’aggravarsi e l’estendersi a livello ormai globale della pandemia da Coronavirus, come l’imprevedibilità degli sviluppi dell’emergenza in Europa e nel mondo non lasciavano molta speranza. Ecco che allora in un comunicato ufficiale la Fia ha dovuto, certo a malincuore, annunciare il rinvio a data a da destinarsi dei Gran Premi di Olanda (1-3 maggio a Zandvoort), Spagna (Barcellona 8-10 maggio) e Montecarlo (21-24 maggio).

CORONAVIRUS FORMULA 1, SI RIPARTE DOPO MAGGIO

Ovviamente dietro a tale drastica decisione dalla parte della Fia, unica nella storia ma certo più che mai necessaria, c’è la volontà da parte della federazione di preservare la salute di tutti i protagonisti del circus. Come possiamo leggere dalla nota ufficiale: “Data la fluidità e la diffusione della situazione relativa al COVID-19, F1, FIA e i tre organizzatori hanno preso questa decisione per assicurare la salute e la sicurezza di staff, partecipanti e tifosi, che restano le nostre principali preoccupazioni”. In chiusura del comunicato, leggiamo poi che la F1 come la Fia stanno ancora lavorando con organizzatori e autorità locali per fissare un nuovo programma di gara per la stagione 2020, con la speranza che si possa tornare a correre già dopo maggio, chiaramente sempre che ve ne siano le condizione di sicurezza. Sarà dunque ben difficile ora per tutte le alte sfere della Formula 1 prendere una posizione su quella che sarà il 2020 della F1, tra calendario tutto da rifare, contratti da rispettare e ovviamente l’ansia per le incertezze del futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA