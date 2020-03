Coronavirus, Francesco Facchinetti contro i Vip/ “Quarantena in villa e si lamentano”

Francesco Facchinetti non ci sta. L’ex ‘Capitan Uncino’, oggi manager di molti personaggi famosi, si è sempre distinto per dire la sua senza filtri. Lo fa anche stavolta, parlando di alcuni Vip e del loro modo di affrontare la quarantena dovuta al Coronavirus. Facchinetti lancia una forte polemica attraverso i social. Su Twitter parte infatti accusando quei volti noti che si lamentano del dover rimanere chiusi in casa: “Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa?!? – scrive – Ma lo capiscono che ci sono persone SOLE, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori?” Uno sfogo, quello di Francesco, che poi prosegue su Instagram.

Francesco Facchinetti sbotta contro alcuni colleghi: “Non avete niente in testa!”

In una serie di storie sul noto social network, Francesco Facchinetti ribadisce il fastidio provato di fronte a chi, nonostante i propri grandi lussi, si lamenta della quarantena. E sbotta: “In questi giorni ho visto diversi profili dei miei colleghi più o meno famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, dalle loro ville e appartamenti minimo di 400 metri quadrati.” racconta. Poi lo sfogo: “A loro vorrei dire 4 cose: la prima che in Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli. Seconda cosa, in Italia ci sono un sacco di famiglie che abitano in un monolocale, terza cosa ci sono persone che una casa nemmeno ce l’hanno.” E conclude con durezza: “Quarta cosa, d’ora in poi prima di piangere dai vostri profili, ripensate ai primi tre punti e soprattutto spendete questo tempo a studiare, perché si evince dalle vostre stories che nella vostra testa non abbiate un ca***. Niente“. Intervento che ha trovato d’accordo tantissimi dei suoi affezionati follower e non solo.

