Coronavirus Francia: 10.328 morti, 109.069 casi/ Superata la Germania nei contagi

Il bilancio del Coronavirus in Francia ha fatto segnare nuovi livelli di drammaticità, raggiungendo le 10mila vittime dall’inizio della pandemia (10.328, per la precisione) e toccando quota 109.609 casi. Un dato, quest’ultimo, che consente al Paese presieduto da Emmanuel Macron di attuare il poco ambito sorpasso alla Germania nella graduatoria per nazioni relativa ai contagi totali. “Il contenimento deve continuare ancora per diverse settimane. Allo stato attuale delle conoscenze, possiamo cominciare a discutere una strategia per ciò che accadrà nel periodo post-confinamento, ma il perseguimento di un rigoroso contenimento è cruciale“, ha asserito nel commentare queste cifre Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico, intervistato da “France Info” nella mattinata odierna. “Sarà necessario avvicinare la fine del confinamento con un uso molto ampio delle mascherine da parte della popolazione – ha aggiunto –. Nella zona di Parigi, siamo probabilmente prossimi al picco. Ci sono segnali iniziali che sembrano indicare che il numero di ricoveri in terapia intensiva si stia stabilizzando”.

CORONAVIRUS FRANCIA: IN ARRIVO UN APP PER LIMITARE IL COVID-19

La Francia sta lavorando allo sviluppo di un’applicazione per smartphone che può essere utilizzata “su base volontaria” per identificare le persone che sono state in contatto con una persona positiva al Coronavirus, hanno dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran, e il Segretario di Stato per il digitale, Cédric O, in un’intervista pubblicata mercoledì dal quotidiano transalpino “Le Monde”. I due hanno parlato dettagliatamente del problema connesso al “tracking”, una tecnica che consiste nel cercare di identificare tutti i contatti recenti di una persona infetta, a causa delle sue implicazioni sulle libertà individuali e sulla privacy. Questo progetto, chiamato “StopCovid”, mira a “sviluppare un’applicazione che possa limitare la diffusione del virus identificando le catene di trasmissione“, spiega Cédric O, che aggiunge: “L’idea sarebbe quella di mettere in guardia le persone che sono state in contatto con un paziente che è risultato positivo al test, in modo che possano essere testate e, se necessario, essere curate molto presto, oppure essere confinate“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA