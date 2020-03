Coronavirus Francia: 1100 morti, 22304 casi/ 50mila francesi non ancora rimpatriati

Si aggrava ulteriormente il bilancio connesso all’epidemia di Coronavirus in Francia, ove il totale dei decessi ha raggiunto quota 1100, con 22.304 casi confermati. Le morti registrate fino ad oggi negli ospedali nell’ambito della pandemia “rappresentano solo una piccola parte della mortalità” in Francia, ha dichiarato il professor Jérôme Salomon, direttore generale della Sanità. “I due principali luoghi di morte sono gli ospedali e l’Ehpad”, ha detto, annunciando l’istituzione di un “monitoraggio quotidiano della mortalità” negli istituti per anziani “nei prossimi giorni”. Nonostante i numeri impietosi, non si placa l’onda dei “furbetti” che evadono dalle proprie abitazioni per motivi di non stringente necessità: dall’inizio del contenimento sono state acquisite 3.286.000 autocertificazioni, con l’erogazione di 208.600 sanzioni. Per quanto attiene ai rimpatri, invece, negli ultimi sei giorni più di 80mila francesi sono tornati in Francia (di cui 17.000 solo lunedì), su un totale di 130mila transalpini da rimpatriare. “Ne restano ancora 50mila”, ha riferito il segretario di Stato ai Trasporti Jean-Baptiste Djebbari.

CORONAVIRUS FRANCIA: MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA A PARIGI

Il blocco quasi totale del traffico imposto dall’epidemia di Coronavirus sta avendo, come era lecito attendersi, risvolti positivi sull’ambiente; infatti, le misure di contenimento hanno portato a un evidente miglioramento della qualità dell’aria a Parigi, secondo una prima valutazione di “Airparif” diffusa poche ore fa. Nella prima settimana, dal 16 al 20 marzo, “Airparif” ha rilevato “un miglioramento della qualità dell’aria di circa il 20-30% nell’agglomerato capitolino, a seguito di un calo delle emissioni di oltre il 60% per gli ossidi di azoto”. “Nonostante l’aumento del riscaldamento residenziale, questo calo è in gran parte legato alla forte riduzione del traffico stradale e aereo”, si legge ancora nel reportage. L’associazione di monitoraggio della qualità dell’aria nell’Île-de-France specifica che questi livelli di misurazione riconducono a quelli solitamente registrati nei parchi. “In 40 anni di misurazioni di Airparif, questa situazione non si è mai verificata in questa maniera e in così tante stazioni”, ha asserito il sodalizio in un comunicato stampa.



