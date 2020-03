Coronavirus Francia: 1331 morti, 25233 casi/ Tour de France a porte chiuse?

Stando agli ultimi dati forniti dalle autorità locali, i casi di Coronavirus in Francia sono saliti a quota 25.233, con un numero di decessi pari a 1331. Si segnala, a tal proposito, un lutto nella gendarmerie transalpina, avvenuto nelle scorse ore presso la caserma di Maisons-Alfort, in Val-de-Marne: si tratta di un sottufficiale 51enne, sposato e padre di tre figli, in congedo per malattia. Nel frattempo, per proteggere i lavoratori postali dalla pandemia, l’orario di lavoro di ogni postino francese sarà ridotto a tre giorni alla settimana a partire dal prossimo lunedì. Di conseguenza, la posta non sarà più depositata quotidianamente nelle buche delle lettere come avviene normalmente. Si stima inoltre che le misure di contenimento per combattere il Covid-19 porteranno il Paese portano ad una perdita di attività economica del 35% , con un effetto piuttosto eterogeneo a seconda dei settori. In pratica, il contenimento di un mese si tradurrebbe in 3 punti in meno di prodotto interno lordo (PIL) in un anno.

CORONAVIRUS FRANCIA, CLAMOROSO: TOUR DE FRANCE A PORTE CHIUSE?

Mentre a causa dell’epidemia di Coronavirus tutte le manifestazioni sportive nei principali Paesi mondiali sono state sospese e quelle programmate in estate sono state rinviate di un anno (Euro 2020, Copa America e Giochi olimpici di Tokyo), il ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, ha dichiarato clamorosamente che “tutti gli scenari sono stati studiati” per il Tour de France. “Sono in corso discussioni con l’organizzazione ed è ancora troppo presto per sbilanciarsi”, ha aggiunto l’ex campionessa di nuoto, la quale ha poi rivelato un’ipotesi incredibile, che condurrebbe alla disputa regolare della Grande Boucle, ma a porte chiuse, senza spettatori: “Il modello economico del Tour de France non si basa sull’acquisto di biglietti, ma sui diritti televisivi e sulla diffusione dei media. In questo periodo di isolamento domiciliare, tutti sono consapevoli e responsabili. Tutti hanno capito i vantaggi di stare a casa e quindi preferiscono guardare il programma in televisione piuttosto che dal vivo. Alla fine non sarebbe così penalizzante, visto che potremmo comunque seguirlo in tv”.



