Coronavirus Francia: 1696 morti e 29mila casi/ Macron e Trump: “Presto una novità”

Continuano ad aumentare anche in Francia i casi confermati di Coronavirus, a conferma – se mai ce ne fosse bisogno – dell’elevato potere infettivo della pandemia. Attualmente, i dati comunicati descrivono un quadro tutt’altro che positivo, con 1696 morti in totale e oltre 29mila contagi sul suolo nazionale. Una marcia, quella del Covid-19, che pare inarrestabile, malgrado le misure contenitive attuate sino ad oggi e – purtroppo – non rispettate in maniera ortodossa da tutti, tanto che il numero complessivo delle sanzioni comminate ai francesi usciti dalle proprie case senza una reale e motivata necessità, è ulteriormente aumentato. Lo ha riferito in diretta su France 2 il ministro dell’Interno transalpino, Christophe Castaner, il quale ha riferito che “più di 225mila multe” sono state emesse per non aver rispettato l’isolamento. I controlli fino a questo momento sono stati circa 3,7 milioni e proseguiranno sino al termine della situazione emergenziale, ad oggi decisamente molto difficile da pronosticare e individuare.

CORONAVIRUS FRANCIA, L’ANNUNCIO DI MACRON: “IO E TRUMP PRESENTEREMO UNA NUOVA IMPORTANTE INIZIATIVA”

Nel frattempo, mediante un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo Twitter, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato di aver parlato al telefono con il suo omologo americano Donald Trump nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, aggiungendo che nei prossimi giorni i due prepareranno una “nuova importante iniziativa” per affrontare la pandemia. Nella prima mattinata odierna è poi intervenuto ufficialmente il premier transalpino, Édouard Charles Philippe, che ha dichiarato: “Attualmente si sta facendo di tutto per assicurare la continuità della vita della nazione. Tutti i servizi pubblici sono mobilitati e molti settori continuano a lavorare, in particolare il comparto alimentare, la logistica e il trasporto stradale. Questo può non essere spettacolare come il lavoro del personale sanitario, ma è altrettanto decisivo per garantire che il Paese non si fermi. Vorrei dire una parola speciale anche agli insegnanti, che fanno un notevole lavoro di immaginazione per mantenere la continuità pedagogica”. Philippe ha quindi reso noto che domani, sabato 28 marzo 2020, terrà una dettagliata conferenza stampa insieme al ministro della Salute per raccontare la strategia, i punti di forza e le debolezze della Francia.



