Coronavirus Francia, 181mila casi, 28mila morti/ Scoperti 100 infetti in un mattatoio

Continua la crescita moderata dei casi di contagio da coronavirus, e delle vittime da covid, in Francia. Anche i cugini transalpini stanno contenendo l’epidemia, e nelle ultime 24 ore i positivi sono saliti a quota 181.700, mentre le vittime registrate sono state 28.135. Preoccupa quanto accaduto in un mattatoio di Cotes-d’Armor, nella Francia orientale, dove ben 100 persone sono risultate essere positive, stando a quanto comunicato dall’agenzia regionale della sanità francese. Nel dettaglio, 109 persone sono risultate aver contratto il covid su un totale di 818 dipendenti; tutti gli infetti sono stati individuati e obbligati a restare in quarantena per i prossimi 14 giorni. Non è la prima volta che in un mattatoio si registra un focolaio, e in un recente passato era capitato anche in altre nazioni, come ad esempio in Germania. Gli esperti di tutto il mondo stanno cercando di capire questo fenomeno, e come mai sembrerebbe esservi una correlazione fra i luoghi dove si macella la carne e il covid-19.

CORONAVIRUS FRANCIA, ELEZIONI COMUNALI A GIUGNO

Nel frattempo in Francia si è tirato un primo parziale bilancio a dieci giorni esatti dalla fine del lockdown duro. Le autorità d’oltralpe hanno fatto sapere che i casi di coronavirus non sono aumentati in maniera esponenziale e che i numeri dei pazienti ricoverati, in particolare nelle terapie intensive, sta diminuendo. “Questo non significa che il virus non c’è più”, ha comunque avvertito il ministro della sanità, Olivier Veran. Lo stesso esponente dell’esecutivo ha comunicato che a breve verrà aumentato lo stipendio del personale degli ospedali e delle case di cura, nell’ambito di una nuova riforma del sistema sanitario nazionale. Visti i numeri in calo è stato deciso di tornare al voto, per il secondo turno delle comunali, il prossimo giugno, anche se non è da escludere, come ha fatto sapere il premier Edouard Philippe, che il tutto possa essere rinviato a gennaio del 2021. Da segnalare infine il rischio che Renault chiuda 4 stabilimenti a causa della profonda crisi economica a causa del coronavirus.



