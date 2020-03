Coronavirus Francia: 19 morti, 1100 casi/ Ma 3 persone su 4 salutano dando la mano

Il Coronavirus continua a dilagare anche in Francia, dove, stando a quanto riferito nella serata di domenica 8 marzo 2020 da Olivier Véran, ministro transalpino della Sanità, i dati ufficiali parlano di oltre 1100 persone contaminate, con un numero di decessi pari a 19. Per limitare la diffusione dell’epidemia, il governo francese ha proibito ufficialmente i raduni con partecipazione superiore alle mille persone. Inoltre, a partire dalla data odierna, le scuole rimarranno chiuse per più di 300mila studenti nelle aree dei focolai di Covid-19 più attivi. I dipartimenti più colpiti da tale decisione sono l’Alto-Reno e nell’Oise, ove rispettivamente 127mila e 165mila alunni non potranno ascoltare le lezioni dietro i propri banchi; docenti e studenti dovranno così fare ricorso alla formazione a distanza per assicurare la continuità della didattica e la regolarità dei corsi. Ad Ajaccio, inoltre, la Prefettura della Corsica del Sud ha ufficializzato la chiusura di tutte le scuole per due settimane, un provvedimento che riguarda circa 10mila alunni. La città, infatti, è ormai considerata un focolaio di contaminazione.

CORONAVIRUS FRANCIA: 19 MORTI, 1100 CASI: LA POPOLAZIONE NON RINUNCIA ALLE PROPRIE ABITUDINI

Mentre le autorità francesi, come accaduto peraltro già in Italia, raccomandano di evitare le strette di mano per combattere l’epidemia, la popolazione transalpina pare faticare a modificare le proprie abitudini. Secondo un sondaggio condotto da Ifop per Charles.co quasi il 75% degli intervistati continua a stringere la mano agli sconosciuti. Però, il 28% dichiara di essere in una fase di valutazione per quanto concerne la propria presenza alle urne per il voto relativo al primo turno delle elezioni comunali. Capitolo economia: la Banque de France ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del primo trimestre per l’economia nazionale allo 0,1%, in calo rispetto al precedente 0,3%, a causa dell’espansione del Coronavirus nel Paese. Da parte sua, il governo, che prevede una crescita dell’1,3% quest’anno, ha inizialmente stimato che l’epidemia avrebbe avuto un impatto di 0,1 punti, prima di ammettere che sarà “molto più significativa”, secondo le parole del ministro dell’Economia Bruno Le Maire. Stando all’indagine mensile effettuata dalla Banque de France tra i dirigenti aziendali, questi ultimi prevedono una diminuzione dell’attività nel mese di marzo sia nell’industria che nei servizi.

