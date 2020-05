CORONAVIRUS FRANCIA: 26.643 MORTI/ Da oggi un milione di bambini tornano a scuola

Pubblicità

In Francia, 263 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero totale di decessi nel Paese è di 26.643, di cui 16.820 negli ospedali e 9.823 nelle case di cura. Numeri da incubo, in linea con quelli spagnoli e leggermente al di sotto di quelli registrati dall’Italia, ma dai quali si può scorgere anche una luce in fondo al tunnel. La pressione nell’unità di terapia intensiva, infatti, continua a diminuire: attualmente sono 22.284 le persone ricoverate in ospedale, inclusi 2.712 casi gravi in ​​terapia intensiva, 64 pazienti in meno rispetto al giorno precedente. Se l’andamento dell’epidemia in Europa sembra seguire più o meno lo stesso canovaccio, la differenza principale si riscontra sulle modalità di ripartenza. Il caso francese è probabilmente il più interessante dal momento che a partire da oggi è previsto il ritorno a scuola per l’85 per cento degli alunni della scuola primaria, circa un milione di bambini.

CORONAVIRUS FRANCIA: RITORNO A SCUOLA PER UN MILIONE DI BAMBINI?

Che impatto avrà sulla salute pubblica? Lo scopriremo, non prima di dieci giorni/due settimane stando ai virologi: questo è il periodo di incubazione classico del virus e che consente ai governi di valutare la bontà delle loro scelte soltanto dopo alcuni giorni. Per rispondere alle paure degli insegnanti e delle famiglie, scrive Le Monde, le migliaia di scuole materne e elementari che riapriranno saranno soggette a un rigoroso protocollo sanitario. Quest’anno scolastico sarà distribuito per tutta la settimana. Altra notizia importante quella che arriva dal Consiglio costituzionale, che ieri ha convalidato la legge che estende lo stato di emergenza sanitaria, ma con”due censure parziali” : legate in particolare alla tracciabilità di potenziali pazienti affetti da coronavirus e al loro isolamento. Intanto da Parigi il sindaco Anne Hidalgo chiede: “Date le esigenze dei parigini, poiché Parigi è una città molto densa, rinnovo la mia richiesta di aprire parchi e giardini per le passeggiate indossando mascherine obbligatoriamente”.



