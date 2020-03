Coronavirus Francia: 2606 morti, oltre 40mila casi/ 60 under 30 in terapia intensiva

Il Coronavirus continua a fare parlare di sé anche in Francia, dove il bilancio attuale recita: 2606 morti, 40.174 casi. Come riferito dal direttore generale della Sanità, Jérôme Salomon, i dati ospedalieri mostrano che 19.364 persone sono state ricoverate in ospedale a causa del Covid-19, aumentando così il numero totale dei ricoveri di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, inevitabile conseguenza delle contaminazioni osservate circa due settimane fa, prima del contenimento. Ci sono stati, inoltre, 164 ricoveri all’estero e 5 morti (3 in Martinica, 2 in Guadalupa) e sono stati registrati 4632 casi gravi, in terapia intensiva. “Sono necessari respiratori, perfusioni, talvolta coma artificiale e sorveglianza costante, con personale competente”, ha aggiunto Salomon, il quale ha poi rivelato un dato che fa riflettere: sessanta pazienti che attualmente combattono per la vita hanno meno di 30 anni. Più genericamente, il 34% di coloro che si trovano in terapia intensiva ha meno di 60 anni, mentre il restante 64% ha un’età compresa fra i 60 e gli 80 anni.

CORONAVIRUS FRANCIA, SALOMON: “NUMERO DI MORTI SUPERIORE AL PREVISTO”

Nel corso del suo intervento domenicale, il direttore generale della Sanità in landa francese, Jérôme Salomon, ha sottolineato inoltre che, a livello nazionale, il numero di morti nella settimana dal 16 al 22 marzo è stato superiore rispetto a quanto preventivato (+9%), e che il Paese produce da 6 a 8 milioni di maschere alla settimana. “Tuttavia – ha commentato –, i nostri professionisti della salute hanno bisogno di 40 milioni di maschere alla settimana”. Nella giornata di ieri, poi, 359 pazienti sono stati trasferiti, purtroppo, in terapia intensiva: “È questo numero giornaliero che analizzeremo per valutare l’impatto del contenimento. Se, come risultato del contenimento, ci sarà stato un minor contatto tra le persone, attraverso gesti di barriera, attraverso il rispetto della distanza minima tra di noi, allora dopo il periodo medio di incubazione di sette giorni prima dell’insorgenza dei sintomi, dovremmo assistere a una diminuzione del numero di persone accettate in rianimazione. Quando ciò comincerà ad accadere? A partire dalla fine di questa settimana”.



