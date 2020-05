Coronavirus Francia, 27mila morti, 178mila casi/ +83 morti e Lourdes riapre

Pubblicità

Sono 27.077 i morti da coronavirus in Francia da quando è scoppiata l’epidemia. Il dato è comunicato dalla direzione generale del Ministero della Sanità, che ha specificato che le vittime nelle ultime 24 ore sono state 83. Del totale, 17.101 sono decedute negli ospedali, mentre le restanti 9.973, in strutture sanitarie e medico sanitarie, comprese le residenze per anziani. Attualmente, ricoverati nei vari reparti di rianimazione del paese, troviamo 2.428 pazienti, mentre il totale dei ricoverati è pari a 21.017, quasi tre mila in meno rispetto ad una settimana fa (erano 23.938), con l’aggiunta di 543 nuovi pazienti. La maggior parte dei pazienti, ben il 72%, è concentrato in sole quattro regioni, a cominciare dalla Ile-de-France, quella dove si trova la capitale Parigi, ma attenzionate anche la Grande Est, l’Alvernia-Rodano-Alpi, e infine, l’Alta Francia. Da quando è scoppiata l’epidemia sono state 97.424 le persone ricoverate, mentre 58.673 quelle rientrate nelle proprie abitazioni. Infine il numero degli infetti, che ha toccato quota 178.184 casi.

CORONAVIRUS FRANCIA: CALENDARIO MOTORISTICO AL VIA DAL PRIMO AGOSTO?

Intanto prosegue il lento ritorno alla normalità oltralpe, anche nei luoghi di culto come ad esempio il Santuario di Lourdes, uno dei più visitati al mondo, che riaprirà questo sabato, 17 maggio, seppur in maniera parziale, riservato ai “singoli pellegrini che vivono in prossimità”. Lourdes è chiuso dallo scorso 17 marzo, ed esattamente due mesi dopo riaprirà i battenti: non era mai stato chiuso così a lungo nella sua storia. “La riapertura, questo sabato 16 maggio, è un grande segno di speranza! Sono molto contento e in questa occasione voglio lanciare questo appello: aiutate il santuario a risollevarsi!”, il commento di monsignor Olivier Ribadeau Dumas, rettore del Santuario di Lourdes. Si muove intanto anche lo sport, a cominciare dai motori, con i piloti che dallo scorso 11 maggio possono tornare ad allenarsi su circuiti e piste varie, ovviamente, tenendo conto delle solite misure di restrizione. Le competizioni dovrebbero ricominciare il primo agosto, sempre che il trend positivo di queste ultime settimane prosegua.



