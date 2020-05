Coronavirus Francia, 28mila morti, 142mila casi/ Solo 54 decessi negli ospedali

Pubblicità

Aumentano i morti da coronavirus in Francia. Nelle ultime 24 ore il computo totale delle vittime è stato di 483, ma la direzione generale della Salute ha fatto sapere che tale impennata nei decessi lo si deve ad una «correzione delle cifre da parte delle case di riposo». Del totale dei morti, infatti, ben 429 provengono da una correzione dei dati nelle varie residenze per anziani nel paese, mentre i restanti 54 sono pazienti deceduti negli ospedali. Il bilancio totale delle vittime da quando è scoppiata l’epidemia è salito a quota 28.108, mentre per quanto riguarda gli infetti, il numero aggiornato racconta di 142.481 casi in tutta la nazione. Continua a diminuire infine il numero dei pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, che stando all’ultima rilevazione sono 2.087 (24 ore prima era 2.132).

Pubblicità

CORONAVIRUS FRANCIA: SPIAGGE E LUOGHI TURISTICI AFFOLLATI

Intanto oltralpe è passato il primo weekend senza lockdown da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus e il mondo è completamente cambiato. Dopo 55 giorni chiusi in casa, i cugini francesi si sono goduti le spiagge ma anche le montagne, i parchi e in generale i luoghi turistici all’aperto, complice anche un clima ormai quasi estivo. Il tutto si è svolto ovviamente rispettando le misure di restrizione, quindi distanziamento sociale, mascherine, eventualmente guanti, con il divieto assoluto di creare assembramenti. Numerosi i luoghi turistici che hanno riaperto i battenti nelle scorse ore, come ad esempio la famosa spiaggia di Nizza e il suo lungomare, la Promenade des Anglais, ma anche Mont Saint-Michel e la cattedrale di Chartres. La situazione migliorerà ulteriormente a partire dal prossimo uno giugno, quando i francesi potranno muoversi liberamente per tutta la nazione. Nel contempo, verranno strettamente monitorati i dati relativi al contagio e in caso di nuova impennata di contagi si tornerà alla fase precedente, ma negli ultimi giorni non vi è alcun segnale che possa far presagire un ritorno di focolai importanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA