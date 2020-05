Coronavirus Francia, 28mila morti, 181mila casi/ Le Maire prevede molti licenziamenti

Pubblicità

Andiamo a scoprire gli ultimi dati relativi all’epidemia da coronavirus in Francia, così come si evince dalla mappa della John Hopkins University. Stando agli ultimi aggiornamenti, le vittime sono salite a quota 28.218, mentre gli infetti totali da inizio epidemia hanno raggiunto la cifra di 181.951. Anche in Francia, così come in altre nazioni europee, a cominciare da Spagna, Germania e Italia, il contagio sembra ormai controllato, e di conseguenza si sta provando a tornare alla normalità. Negli ultimi giorni sono stati moltissimi i francesi che hanno approfittato del ponte dell’Ascensione per recarsi in numerosi luoghi di villeggiatura fra mare e montagna. Peccato però che si siano verificate situazioni fastidiose che hanno indotto alcuni sindaci a chiudere nuovamente le spiagge per il mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei bagnanti. Intanto anche in Francia si fanno i conti con la crisi economica, e il ministro del Tesoro, Bruno Le Maire, in un’intervista concessa all’emittente radiofonica Europa 1, ha spiegato che si potrebbero verificare “fallimenti” e “licenziamenti”, “nei prossimi mesi”.

CORONAVIRUS FRANCIA, BARDELLA VS MACRON “DOVRA’ RISPONDERE DI QUANTO FATTO”

E’ uscito allo scoperto anche Jordan Bardella, numero del partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, che ha puntato il dito nei confronti dell’esecutivo di Emmanuel Macron, accusandolo di aver gestito male l’emergenza. Parlando con Franceinfo ha spiegato che il presidente dovrà rendere conto agli elettori di quanto accaduto: “Ci sarà una seconda fase che sarà quella del dibattito politico, e ovviamente questo governo dovrà essere responsabile perchè ha fallito molto”. La Le Pen aveva già chiesto nuove elezioni negli scorsi giorni, sottolineando come il presidente della Repubblica non avesse più la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale, dopo la costituzione di un nuovo gruppo politico. “Ci sono molte scelte che sono state fatte dal governo – ha aggiunto bardella – che hanno avuto conseguenze sulla vita umana, conseguenze drammatiche, ingiunzioni contraddittorie sulle maschere, sui test”.



