Coronavirus Francia, 28mila morti, 182mila casi/ In quarantena i turisti britannici

I morti da coronavirus in Francia sono saliti a quota 28.218, mentre gli infetti hanno raggiunto la cifra di 182.036. Numeri comunicati dalla Johns Hopkins University maps, e che confermano come la curva epidemiologica nella vicina nazione oltralpe stia continuando a decrescere. Anche per questo motivo, e visto che altre nazioni come ad esempio la Germania con la Bundesliga, hanno ripreso i campionati di calcio, anche in Francia si chiede che la Ligue 1 ricominci. La situazione non è così semplice in quanto poche settimane fa la federcalcio francese chiuse ufficialmente la stagione, decretando il Paris Saint Germain campione nazionale. Una situazione che però non sta bene al Lione, che attraverso Twitter, per voce del proprio presidente Jean-Michel Aulas, ha scritto: “E se finalmente risolvessimo il più grande errore nel calcio francese? Chi beneficia di questo storico errore di fermare il calcio solo in Francia?”. Sul sito ufficiale, lo stesso Lione (ricordiamo, avversario della Juventus in Champions), ha pubblicato un comunicato in cui ha chiesto al presidente Macron di ripensare la decisione dello scorso 30 aprile.

CORONAVIRUS FRANCIA, VERAN SULL’IDROSSICLOROCHINA

Intanto è scoppiato il caso diplomatico con il vicino Regno Unito, dopo che Londra ha imposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni a tutti i viaggiatori che entreranno in Gran Bretagna dal prossimo 8 giugno. La Francia ha deciso di rispondere con la stessa moneta, imponendo appunto restrizioni ai britannici nonché agli spagnoli. Interessanti anche i passi in avanti nelle varie cure al coronavirus, fra cui quella a base del farmaco idrossiclorochina. Un test pubblicato nelle scorse ore sull’autorevole rivista scientifica Lancet, dimostrerebbe l’inefficacia dello stesso medicinale, e soprattutto, i rischi legati al suo utilizzo. Il ministro della salute, Oliver Veran, ha commentato: “In seguito alla pubblicazione su The Lancet di uno studio che mette in guardia sull’inefficacia e i rischi di alcuni trattamenti del Covid-19 – spiega il Ministro in un tweet – mi sono rivolto all’Authority per un’analisi e perché mi proponga entro 48 ore una revisione delle regole”.



