Coronavirus Francia, 28mila morti, 182mila casi/ Ripartono le funzioni religiose

In Francia le vittime da coronavirus sono salite a quota 28.218, mentre gli infetti totali hanno raggiunto il numero di 182.015. Dati in calo, come si può leggere sulla mappa dell’università John Hopkins, e che hanno indotto le autorità a far ripartire le funzioni religiose. Da oggi, sabato 23 maggio, oltralpe sono state riaperte le chiese, dopo che è stato ufficializzato un testo che è andato ad integrare il decreto dell’11 maggio circa le misure per contenere il covid-19. La ripresa della funzioni religiose sarà concessa solamente dietro il rispetto di rigide misure, a cominciare dalla disinfezione delle mani all’ingresso dei luoghi di culto, passando dalla mascherina obbligatoria, e arrivando fino ai filtraggi all’ingresso. Il ministro degli interni e i vari leader religiosi, hanno raggiunto un accordo a seguito di una riunione “sulle misure da adottare per garantire la sicurezza sanitaria di tutti”, come spiegato dallo stesso dicastero prima dell’ufficializzazione della misura. La decisione è giunta dopo che il Consiglio di Stato ha ordinato al governo di revocare entro 8 giorni da lunedì scorso, il divieto di cerimonie religiose.

CORONAVIRUS FRANCIA, SCONTRO CON LA GRAN BRETAGNA PER QUARANTENA OBBLIGATORIA

La ripresa in toto delle messe scatterà il prossimo 3 giugno, ma fino a quella data si potrà ripartire in maniera graduale, seguendo appunto le regole di cui sopra. All’esterno di ogni chiesa o comunque di ogni luogo di culto, verrà posizionata una persona che dovrà gestire gli ingressi, facendo in modo che non venga mai superato un indicatore di frequenza massima. Le misure si applicheranno a qualsiasi persona di età pari o superiore agli undici anni, che entreranno nei luoghi di culto: “I prefetti del dipartimento – ha aggiunto e concluso il ministero – possono vietare l’apertura o ordinare la chiusura di un luogo di culto se queste regole non vengono rispettate”. Intanto è scontro fra la Francia e la Gran Bretagna, dopo la decisione di quest’ultima di applicare la quarantena obbligatoria di 14 giorni a chi entra nel Regno Unito dalle nazioni estere. Il governo d’oltralpe ha fatto sapere di essere pronta ad adottare misure di reciprocità una volta che verrà applicata la quarantena oltre Manica.



