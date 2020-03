CORONAVIRUS FRANCIA, 3000 MORTI/ Macron visita la più grande fabbrica di mascherine

La Francia vive il suo giorno più buio dall’inizio di epidemia da coronavirus con 418 morti nelle ultime 24 ore, il più grande incremento di questa crisi sanitaria. I decessi hanno ormai abbattuto il muro dei 3000 decessi (sono 3024 secondo l’ultimo aggiornamento) e l’emergenza sanitaria si traduce in un totale di persone ricoverate ora vicino a 21.000 (+1.592 da domenica), tra cui un forte afflusso di casi in terapia intensiva (+424) dove sono stati ammessi 5.056 pazienti. Come riportato da Le Parisien, il culmine politico della giornata odierna dovrebbe essere il viaggio in mattinata di Emmanuel Macron in una fabbrica di mascherine della PMI Kolmi-Hopen, a Saint-Barthélémy d’Anjou, nei pressi di Angers. Una visita dall’alto significato politico visto che per il momento la maggior parte delle mascherine utilizzate nel contrasto alla crisi continua ad arrivare in Francia dalla Cina.

CORONAVIRUS FRANCIA: OLTRE 3000 MORTI: MACRON IN VISITA AD UNA FABBRICA DI MASCHERINE

Il più grande dei quattro produttori francesi di maschere chirurgiche e FFP2, situata sta lavorando 24 ore su 24 per aumentare la sua produzione dopo aver assunto 35 contratti a tempo determinato. L’aumento della produzione nelle quattro società produttrici di maschere francesi consentirà di aumentare la produzione nazionale da 15 a 40 milioni di maschere al mese durante il mese di aprile, riporta Le Monde. Alle 13 di oggi il presidente Emmanuel Macron è atteso nello stabilimento e da lì si attende una sua dichiarazione. Sul fronte sanitario un occhio di riguardo merita la situazione di Parigi: nella regione della capitale il picco è previsto dagli esperti nel fine settimana. A lunedì sera il bollettino aggiornato dal governo parlava di 954 decessi registrati e circa 7.700 persone ricoverate in ospedale, di cui 1.792 in terapia intensiva.



