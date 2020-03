Coronavirus Francia: 3661 casi, 79 morti/ Calcio chiuso, stop ai traghetti in Corsica

Inizia a farsi drammatica l’emergenza coronavirus in Francia. Il numero di contagi è aumentato di più di 1000 persone nelle ultime 24 ore, passando dai 2876 di giovedì ai 3661 di ieri. Cresciute anche le vittime, passate da 61 a 79. Il presidente Emmanuel Macron, nel suo discorso di 48 ore fa, ha annunciato misure restrittive per provare a contenere l’epidemia, e fra le prime mosse adottate vi è stata quella di annullare i campionati di calcio nazionali, a cominciare dalle Ligue 1 e Ligue 2, che negli scorsi giorni avevano creato degli assembramenti preoccupanti, in barba al covid-19. Altro segnale importante è giunto da Nizza, dove la Cinematheque ha deciso di sospendere il programma previsto per il mese di marzo, mentre il sindaco Christian Estrosi, ha deciso di chiudere otto porti ai traghetti, nonché ai croceristi e agli yacht. Non si potrà attraccare a Cap-d’Ail, Beaulieu, Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Saint-Laurent-du-Var e Cagnes sur-Mer, mentre saranno consentiti solo gli sbarchi delle merci con il personale autorizzato strettamente controllato.

CORONAVIRUS FRANCIA: LA TESTIMONIANZA DI UN’ITALIANA CHE VIVE OLTRALPE

Stop anche ai collegamenti con la Corsica, con tutto ciò che un provvedimento restrittivo del genere può creare: di fatto: i corsi rimangono isolati, a meno che non vogliano prendere l’aereo. Si sta poi cercando di incentivare anche oltralpe il lavoro da casa o smart-working, di modo da evitare il più possibile gli spostamenti, e nel contempo, sono stati chiusi i musei, le piscine, le biblioteche, oltre che monumenti e luoghi simboli della Francia come la Tour Eiffel e il Louvre. La regione con più infetti, in base agli ultimi dati aggiornati, risulta essere la Grand Est, vicino al Lussemburgo, seguita dall’Ile de France, dove si trova la capitale Parigi. Più staccata invece l’Auvergne-Rhône-Alpes, quella che confina con l’Italia e la Svizzera. Nella giornata di ieri è morta la prima cittadina di Nizza, mentre il Principato di Monaco risulta per ora quasi “immune”, avendo registrato fino ad ora solamente due casi di positività da coronavirus. “Sembra che la gente voglia rimuovere la cosa – le parole di Serena Reinaldi, personaggio noto oltralpe, originaria di Torino, parlando a torinooggi.it – anche passeggiando per le strade si vede che si comportano come se niente fosse. Quasi fosse un meccanismo di difesa. Ma c’è da capirli: in Francia ci sono stati due mesi di scioperi selvaggi di fila ed è stato uno choc. La gente è provata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA