Coronavirus Francia: 372 morti, quasi 11mila casi/ Il Senato: “È emergenza sanitaria”

Il Coronavirus in Francia si appresta ad abbattere il muro degli 11 mila contagi: sono infatti 10.995 i casi finora confermati (di questi, 1122 sono ritenuti gravi), mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 372. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato nella mattinata di oggi, venerdì 20 marzo 2020, una nuova riunione del Consiglio della Difesa, proprio per affrontare ancora una volta il tema Covid-19. Insieme al primo ministro Édouard Philippe e ai principali ministri interessati, Macron dovrebbe rivedere l’attuazione delle misure di limitazione della circolazione che ha annunciato lunedì, estendendolo oltre le due settimane originariamente previste. “Occorre pazienza, usciremo dal contenimento quando il virus non circolerà più”, ha detto nelle scorse ore il ministro della Salute, Olivier Véran, a “Le Figaro”, mentre il dottor Yazdan Yazdanpanah, capo del reparto malattie infettive dell’ospedale “Bichat” di Parigi e membro del consiglio scientifico sul Coronavirus, ritiene che la durata del confinamento sarà di “sei settimane o più”.

CORONAVIRUS FRANCIA, IL SENATO VOTA SÌ AL DISEGNO DI LEGGE SULLO STATO D’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE

Nel frattempo, il Senato francese ha adottato nella notte tra giovedì e venerdì il disegno di legge che consente di instaurare uno stato di emergenza sanitaria sul territorio, al fine di combattere la pandemia. Il testo, votato con 252 pareri favorevoli, 2 contrari e 90 astensioni, autorizza di fatto il governo ad adottare misure di sostegno alle imprese con ordinanza e delibera il rinvio del secondo turno delle elezioni comunali entro giugno. Sarà tuttavia ancora esaminato oggi dall’Assemblea Nazionale: se non vi saranno emendamenti, sarà considerato definitivamente adottato. Intanto, sono state rinviate le riunioni dei Consigli comunali relativi ai sindaci eletti al primo turno; in oltre trentamila Comuni interessati, pertanto, il mandato delle Giunte uscenti viene prorogato almeno fino a metà maggio. A quella data, una relazione dovrà indicare se il secondo turno potrà essere svolto nel mese di giugno e “se è possibile installare i consigli comunali”, per quanto riguarda le condizioni sanitarie.



