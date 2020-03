Coronavirus Francia: 4 morti, 285 infetti/ Macron convoca pool di esperti all’Eliseo

Anche la Francia è nella morsa del Coronavirus e i numeri dei contagi sono, purtroppo, in forte ascesa, tanto da essere aumentati, nelle ultime ventiquattr’ore, di 73 unità. L’ultimo bollettino ufficiale parla di 285 casi confermati in landa transalpina e di 15 persone ricoverate attualmente in terapia intensiva. L’epidemia di Covid-19 ha toccato, al momento, tredici regioni del Paese. L’Oise, la più colpita, conta 99 infetti. Vi sono poi l’Alta Savoia (30), il Morbihan (14) e l’Alto Reno (10, di cui 5 appartengono al medesimo nucleo familiare). In totale, sette regioni segnalano almeno 10 casi, senza dimenticare il gruppo di visitatori rientrato dall’Egitto (11 persone positive al tampone). Contagi registrati per la prima volta anche nella Guyana francese. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto di essersi interfacciato nel tardo pomeriggio di ieri con il suo omologo a stelle e strisce Donald Trump “per rispondere meglio al Coronavirus ed essere pronti a coordinare la nostra risposta in campo scientifico, sanitario ed economico, nel quadro della presidenza statunitense del G7”.

CORONAVIRUS FRANCIA, 4 MORTI, 285 INFETTI: ALLE 16 VERTICE ALL’ELISEO

Per provare ad arginare il Coronavirus, il presidente della Francia Emmanuel Macron ha convocato alle 16 di oggi, giovedì 5 marzo 2020, i principali protagonisti della ricerca pubblica e privata impegnata nella lotta contro il virus. Il vertice si terrà negli ambienti del palazzo dell’Eliseo, al cui interno è prevista la presenza di circa trenta medici, scienziati e responsabili di laboratorio, unitamente al presidente Macron e ai ministri della Salute (Olivier Véran) e della Ricerca (Frédérique Vidal). Intanto, come si sta verificando da settimane in Italia, anche il Paese transalpino si trova a fare i conti con annullamenti e rinvii. È notizia di poche ore fa la cancellazione del MIPTV, il secondo evento al mondo per i professionisti della televisione, in programma originariamente dal 30 marzo al 2 aprile a Cannes. Non solo: rinviato a ottobre (dal 9 al 14) il festival dedicato alle serie televisive “Canneseries”, sostenuto proprio da MIPTV fin dalla sua creazione e la cui terza edizione avrebbe dovuto avere luogo dal 27 marzo al 1° aprile. Infine, anche l'”Opera” di Parigi, il più celebre e grande teatro lirico del mondo in termini di capienza, ha esortato i suoi spettatori affetti da sintomi influenzali a non accedere alle sue due sale, denominate “Bastille” e “Garnier”.

