Coronavirus Francia: 450 morti/ Castaner: “Nuove misure restrittive in arrivo”

Giungono importanti novità sull’emergenza coronavirus in Francia: il ministero della Sanità ha reso noto che il bilancio è salito a 450 decessi, 78 morti in più rispetto a ieri. 5.200 persone sono ricoverate in ospedale, 1.300 in terapia intensiva. Ieri il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha annunciato che sono previste misure di contenimento ancora più rigorose, in particolare controlli in stazioni e aeroporti. Per scoraggiare le passeggiate ed il jogging, le autorità hanno predisposto la chiusura di molti parchi. A Parigi, spiega Le Parisien, sono state chiuse le rive della Senna, mentre a Nizza è stata sbarrata la Promenade des Anglais. In campo a Marsiglia tutte le forze del campo medico-sanitario e per venire incontro agli operatori è stato deciso di aprire gli asili comunali dalle 6.30 alle 21.00 a tutti i loro figli, già registrati o meno.

CORONAVIRUS FRANCIA, BILANCIO SALE A 450 MORTI

Continuano i lavori a Mulhouse per la costruzione dell’ospedale da campo: come riportato da Le Parisien, questa mattina sono giunti i primi sei camion scortati dalla Polizia. Come vi abbiamo già raccontato, la struttura verrà installata nel parcheggio adiacente all’ospedale. Ricordiamo che già ieri erano arrivate le prime tende, nonché un generatore. Notizia di pochi minuti fa è la nomina di Antoine Tesniere a consigliere responsabile di Covid-19 del gabinetto del Ministero della Salute. Professore di medicina e anestesista presso l’ospedale europeo Georges Pompidou, Tesniere sarà un consulente speciale per le rianimazioni e darà un importante apporto alle strutture in maggiore difficoltà. Infine, il primo ministro Edouard Philippe su Twitter ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno continuando a lavorare: dai camionisti ai cassieri, passando per i contadini e la polizia, «siamo tutti in debito con voi».

À nos soignants qui se battent en première ligne. À tous ceux qui, routiers, caissières, vendeuses, artisans, ouvriers, paysans, forces de l’ordre, continuent à travailler au contact. Nous vous sommes redevables. Ce sont par vos efforts que le pays continue à vivre & s’alimenter. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 21, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA