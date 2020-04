Coronavirus Francia: 5387 morti, 59.105 casi/ Fine del contenimento dopo Pasqua?

La Francia, azzannata anch’essa come molti altri Paesi del mondo dal Coronavirus, ha vissuto un’ulteriore giornata negativa, con un nuovo bilancio da brividi: 5387 morti complessivi e quasi 60mila casi (59.105, per la precisione) dall’inizio dell’epidemia. Intanto, il premier Édouard Philippe ha aperto alla possibilità di ridurre le misure di contenimento: “Stiamo pensando a come procede, ma non conosciamo le risposte”, ha affermato, scatenando la preoccupazione dei medici. Fra questi, il professor Gilles Pialoux, capo del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Tenon” di Parigi, che si è dichiarato “sorpreso” dal discorso di Philippe circa l’ipotetico allentamento delle restrizioni. “Scientificamente – ha asserito – le modalità di deconfinamento sono assolutamente non chiare. Dobbiamo essere estremamente prudenti. Tutto il personale medico in questo momento avverte fatica e tensione ed è appeso per i propri stivali, per l’emozione di essere lì”.

CORONAVIRUS FRANCIA, PHILIPPE: “CI VUOLE PAZIENZA”

Il premier francese Édouard Philippe ha poi corretto il tiro in riferimento alle proprie dichiarazioni relative alla presunta riduzione delle misure contenitive nei confronti della popolazione al fine di scongiurare il rischio contagi. “Dobbiamo procedere gradualmente, in modo da non essere colpiti da una seconda ondata. È un esercizio molto delicato. Capisco l’impazienza, ma il deconfinamento non avverrà domani mattina e probabilmente si protrarrà oltre il 15 aprile”. Ad oggi, in effetti sono tanti gli interrogativi (e poche, pochissime le certezze) inerenti al Covid-19 e alle modalità di uscita dalla quarantena. Quando ci si potrà veramente fidare a tornare nelle piazze? E quanti cittadini possono dirsi immuni? Servirebbero test sierologici per decretarlo definitivamente, ma, ad oggi, sono disponibili in numero esiguo. Philippe ne ha però indirettamente sottolineato l’importanza: “Se nel Grande Oriente il virus ha circolato molto, molti abitanti hanno sviluppato forme asintomatiche o gran parte della popolazione è stata immunizzata. Chi è davvero al sicuro, oggi?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA