Coronavirus Francia: 61 morti e 2876 contagi/ Scuole chiuse per almeno 15 giorni

Così come sta purtroppo avvenendo in molte nazioni d’Europa, anche in Francia si aggrava di giorno in giorno il bilancio connesso al Coronavirus. Nella serata di giovedì 12 marzo 2020, la Direzione Generale della Salute ha annunciato la presenza di 2876 casi di Covid-19 in landa transalpina (quasi 600 in più rispetto all’ultimo ‘bollettino’), con 61 persone decedute e 129 pazienti che versano in gravi condizioni. “L’urgenza è di proteggere i nostri cittadini più vulnerabili – ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron –. Chiedo alle persone con più di 70 anni, che soffrono di malattie croniche o respiratorie, di rimanere a casa”. Per poi aggiungere: “La nostra seconda priorità è quella di arginare l’epidemia, per prevenire l’accumulo di persone in difficoltà respiratoria. Da lunedì, e fino a nuovo avviso, asili, scuole, college, licei e università saranno chiusi, per proteggere i nostri studenti, i docenti e il personale scolastico. Stiamo facendo tutto questo per ridurre la diffusione del virus”.

CORONAVIRUS FRANCIA: 61 MORTI E 2876 CONTAGI. SCUOLE CHIUSE PER ALMENO DUE SETTIMANE

Come preannunciato da Emmanuel Macron, dunque, anche gli studenti d’Oltralpe sono costretti a uno stop forzato. Esattamente la medesima situazione che riguarda, ormai da settimane, bambini e ragazzi di tutt’Italia e alla quale si sta cercando di porre rimedio per mezzo della teledidattica, con risultati altalenanti e non sempre positivi. Intanto, il ministro della Salute Olivier Véran ha assicurato ai microfoni dei media che “la chiusura degli istituti scolastici sarà il più breve possibile. È un’esperienza straziante dover chiudere scuole, asili e università per almeno 15 giorni”. Un auspicio, che però non trova conferme nelle dichiarazioni di Jean-Michel Blanquer, ministro dell’Istruzione: “C’è stata una riunione di scienziati, di uomini di scienza, che hanno ritenuto che si dovesse passare a una nuova fase che prevedeva la chiusura di scuole, collège e licei per fermare l’accelerazione dell’epidemia. Quello che è abbastanza certo è che durerà almeno fino alle vacanze di primavera”.

