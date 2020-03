Coronavirus Francia: 7.700 casi, 148 vittime/ La regione Ile de France preoccupa

Sono quasi 7.700 i malati di coronavirus in Francia, mentre le vittime sono salite nelle ultime ore a quota 148. La nazione d’oltralpe si è bloccata dalle ore 12:00 di ieri, da quando cioè tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità, hanno abbassato le serrande, così come bar, ristoranti, cinema, teatri e via discorrendo, sulla falsa riga del modello Italia. Alla luce di queste misure restrittive, Parigi si è di fatto svuotata, dopo che la stazione ferroviaria è stata presa d’assalto dai turisti in fuga, un po’ come accaduto a Milano una decina di giorni fa, con le persone che scappavano verso il sud Italia. 150 i posti di blocco disseminati per l’intera capitale d’oltralpe, con l’aggiunta di ben 100mila agenti, impegnati a controllare che i cittadini abbiano con se le autocertificazioni che permettono loro di spostarsi per ragioni di lavoro, per fare la spesa, o per emergenze varie. L’epidemia ha colpito in particolare nella regione dell’Ile de France, quella dove si trova appunto Parigi, nonché nella Grand Est, nei pressi del Belgio e del Lussemburgo.

CORONAVIRUS FRANCIA, LE MAIRE: “GOVERNO PRONTO A NAZIONALIZZAZIONI”

Intanto il governo sta varando misure economiche imponenti per salvaguardare il proprio paese, e il ministro delle finanze, Bruno Le Maire, ha spiegato di essere pronto anche a nazionalizzare le aziende nel caso in cui si dovesse rendere necessario, pur di proteggere la società dalle minacce del coronavirus. “Non esiterò – le sue parole in occasione di una conferenza stampa telefonica – a utilizzare tutti i mezzi a mia disposizione per proteggere le grandi aziende francesi. Si può passare – ha precisato il ministro – attraverso la capitalizzazione o un investimento azionario. Posso anche usare il termine nazionalizzazione se necessario”. 45 i miliardi stanziati con effetto immediato, con la speranza, ovviamente, che possano bastare a risollevare un paese che nelle scorse settimane si era bloccato a lungo a causa degli scioperi post riforma delle pensioni. Fra le misure restrittive attuate, anche una limitazione della vendita di paracetamolo, utilizzato per contrastare i sintomi del coronavirus: una confezione a chi non ha sintomi, due invece a chi ha la febbre e la tosse.



