Coronavirus Francia: 8.911 morti, 98.010 casi/ Governo: “Picco non ancora raggiunto”

La Francia vede ancora aumentare il bilancio relativo ai contagi da Coronavirus: secondo gli ultimi dati divulgati, i casi confermati sono in tutto 98.010, mentre il computo complessivo dei decessi dall’inizio dell’epidemia si attesta a quota 8.911. Sono intanto ormai state quasi raggiunte le quattro settimane di lockdown da parte della popolazione transalpina, a cui nella serata di ieri, lunedì 6 aprile 2020, il Governo ha chiesto di non venir meno all’impegno mostrato fin qui nella lotta contro il Covid-19. Così, complici il meteo primaverile e le temperature gradevoli di questi giorni che hanno fatto e fanno tuttora temere un abbassamento dell’asticella dell’attenzione da parte dei francesi, il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha chiesto ai prefetti di “esaminare caso per caso” e, in collaborazione con i sindaci, di valutare la “necessità di stringere ulteriormente le misure”, quali, ad esempio, limitare la pratica dello sport all’aria aperta e, su quest’aspetto, starebbero emergendo “segnali di compiacimento e condivisione”.

CORONAVIRUS FRANCIA: “NON SIAMO ANCORA AL CULMINE DELL’EPIDEMIA”

A tal proposito, il ministro della Sanità, Olivier Véran ha esortato ancora una volta i francesi a mostrare “pazienza” di fronte al confinamento: “Non è finita, tutt’altro. Non siamo alla fine dell’ascesa dell’epidemia“, ha assicurato. Intanto, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha reso noto che le mascherine ordinate dalla Francia in Cina saranno consegnate con una serie di voli entro la fine di giugno, in maniera scaglionata. “Oggi la Cina è il laboratorio mondiale delle mascherine e il ruolo della diplomazia francese è quello di farsi portavoce e attore sul campo per gli ordini organizzati dal Ministero della Salute – ha osservato Le Drian –. Io sono in un certo senso il broker di Olivier Véran. Mi assicuro che le aziende cinesi siano qualificate, godano di una buona reputazione, eroghino un servizio di qualità, assicurino l’approvvigionamento”. Infine, un monito: “Ciò che va evitato è che dopo la crisi consideriamo di aver vissuto una semplice parentesi momentanea. Non dobbiamo essere vittime di amnesia e ricominciare a vivere come se non fosse accaduto nulla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA