Coronavirus Francia: 9054 casi, 148 morti/ Code infinite sul confine a Ventimiglia

In linea con il resto d’Europa, aumentano i contagi da coronavirus in Francia. Stando agli ultimi dati forniti dalla mappa della John Hopkins University, oltralpe gli infetti sono saliti a quota 9.054, con i morti che invece hanno toccato quota 148. Rispetto a qualche giorno fa l’epidemia sembra in rilento dalle parti di Parigi, tenendo conto che in Europa le nazioni con più casi risultano essere l’Italia, la Spagna e la Germania. Evidentemente stanno già iniziando a funzionare le misure restrittive messe in atto dall’esecutivo di Macron negli scorsi giorni, anche se è presto per dire se si sia già raggiunto il picco o meno. Fatto sta che oltralpe sono giunte una serie di forniture inviate direttamente dalla Cina, come riferito dall’agenzia Nova: “Questo pacchetto di assistenza medica – le parole di Lu Shaye, ambasciatore cinese in Francia – comprende mascherine protettive, tute protettive e guanti medici, come richiesto dalla parte francese”.

CORONAVIRUS FRANCIA: CINA INVIA FORNITURE MEDICHE

“Nel momento cruciale in cui la Cina ha intrapreso la guerra contro l’epidemia, la Francia ci ha fornito un prezioso supporto e assistenza – ha proseguito lo stesso Lu – ora la Francia e l’intera Europa si trovano ad affrontare la grave sfida della pandemia, la Cina è pronta a fornire aiuti per quanto possibile”. Le istituzioni di Francia e Cina avevano mantenuto i contatti nelle scorse settimane, dopo che l’epidemia da coronavirus era esplosa nell’Hubei, e gli scienziati dei due paesi sono al lavoro per provare a trovare un vaccino o per lo meno una cura al terribile covid-19. Nel frattempo, dopo la chiusura dei confini francese, si registrano code chilometri in quel di Ventimiglia, con i lavoratori italiani che lavorano oltralpe che vengono strettamente controllati prima di poter avere il via libera per l’accesso nel paese straniero. Le verifiche sono molto fiscali e ad ogni persona che entra in Francia viene chiesta l’autocertificazione.



