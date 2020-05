CORONAVIRUS FRANCIA/ Attesa per piano di supporto Macron al settore automobilistico

Pubblicità

In Francia sono 28.457 le persone morte a causa del coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Novanta quelle che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore: tuttavia, questa nuova valutazione non include i decessi verificatisi da giovedì negli alloggi per anziani dipendenti (Ehpad) e in altri istituti medico-sociali, per i quali i dati non verranno aggiornati prima di oggi. Il numero di persone ricoverate in ospedale per un’infezione da Covid-19 diminuisce leggermente da lunedì a 16.798. Anche i reparti di rianimazione si stanno gradualmente svuotando: sono 1.609 i pazienti gravi, secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie rilasciato lunedì sera. Nel frattempo grande attesa per le parole che oggi pronuncerà Emmanuel Macron per illustrare il piano di supporto per il settore automobilistico in una fabbrica del fornitore dell’attrezzatura Valeo a Etaples (Pas-de-Calais).

CORONAVIRUS FRANCIA: PARLA MACRON ATTESA PER PIANO DI SOSTEGNO AL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Prima di questo viaggio, come riportato da Le Monde, il Capo dello Stato si incontrerà alle 9:15 con Jean-Dominique Sénard, Presidente e CEO di Renault, al Palazzo dell’Eliseo. Quindi, alle 10, riunirà i protagonisti del settore automobilistico (produttori come Renault, PSA o Toyota, produttori di apparecchiature e parti sociali) per fare il punto dell’impatto della crisi e dei mezzi per uscirne. Questi annunci fanno parte di una serie di misure governative presentate questa settimana, come il lancio di lunedì del “Ségur de la santé”. Così come in Italia c’è attesa per l’entrata in funzione dell’app Immuni, anche in Francia sta per fare la sua comparsa un’applicazione che dovrebbe monitorare e tracciare la diffusione dei contagi. Si tratta di StopCovid, questo il nome dell’app, che secondo il Segretario di Stato per gli affari digitali sarà disponibile per il prossimo fine settimana nel caso in cui i parlamentari votino per la sua approvazione.



