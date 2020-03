Coronavirus Francia/ Cugini d’oltralpe in lockdown: da oggi chiusi tutti i confini

Più di 5 mila casi e oltre cento morti a causa del coronavirus in Francia. Numeri che stanno facendo davvero preoccupare i cugini oltralpe, che hanno deciso di attuare tutte le misure restrittive già disposte da giorni in Italia. Lo ha annunciato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron, che in un discorso alla nazione in diretta tv, ha comunicato ai suoi connazionali di aver messo di fatto in lockdown la nazione. Chiusi tutti i confini da oggi, martedì 17 marzo, a partire dalle ore 12:00, e quasi sicuramente questa sarà la disposizione di tutte le nazioni dell’Unione Europea. Eloquenti le parole di Macron nel descrivere la situazione che sta vivendo la sua nazione, che senza girare troppo attorno al probelam ha ammesso “Siamo in guerra”, una guerra contro un nemico invisibile e pericoloso quanto un esercito armato fino ai denti. E così che con l’esponenziale aumento degli infetti, da oggi per le prossime due settimane, saranno vietati tutti gli spostamenti non necessari, salvo andare al lavoro, fare la spesa, emergenze, e un po’ di attività fisica senza però creare assembramenti.

CORONAVIRUS FRANCIA: 300 MILIARDI DI AIUTI PER LE IMPRESE

Macron, rivolgendosi direttamente ai propri concittadini, li ha esortati ad andare nei parchi assieme alla famiglia e agli amici, così come avvenuto nello scorso fine settimana: “Non solo non vi proteggete voi – le parole del presidente francese – ma non proteggete nemmeno gli altri. Anche se non presentate alcun sintomo rischiate di contaminare gli altri”, incluso “i vostri cari”. A causa dell’emergenza coronavirus sono state rinviate tutte le riforme, a cominciare da quella delle pensioni, che per settimane ha causato una serie di scioperi a cavallo di Natale. Ufficializzato, come previsto, anche il rinvio del secondo turno delle elezioni comunali, dopo il flop di domenica scorsa. Infine, disposto lo stanziamento di ben 300 miliardi di euro in favore delle aziende che verranno colpite dall’epidemia, come cassa integrazione e fondo di solidarietà.



