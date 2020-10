Coronavirus Francia, Germania, Spagna/ Ultime notizie: al via coprifuoco a Parigi

Il coronavirus non arresta la propria avanzata nel Vecchio Continente, e anche quella di ieri è stata una giornata drammatica in quanto a contagi. Il primo dato che salta all’occhio analizzando la situazione covid all’estero, è quello che riguarda la Spagna e in particolare il numero delle vittime, ben 222 morti nelle scorse 24 ore, con l’aggiunta di 15.186 contagi. Se i casi non sono quindi a livello di altri Paesi (come ad esempio la Francia), i decessi stanno notevolmente incrementandosi, dato che ovviamente sta facendo preoccupare e non poco le autorità. Ma anche oltralpe la situazione è da tenere costantemente monitorata, e dopo il record di venerdì con 32mila nuovi contagiati, ieri la curva epidemiologica è tornata leggermente a scendere, fermandosi a quota 25.086 con l’aggiunta di 122 morti. Quella di ieri è stata anche la giornata oltralpe in cui è scattato il “coprifuoco” a Parigi dalle ore 21:00 alle ore 6:00, alla luce dei numerosi casi. A Tolosa, invece, il Tar ha deciso di sospendere l’ordinanza visto che il prefetto aveva disposto la chiusura dei bar per le prossime due settimane, ritenendolo la stessa misura, come riferisce il Fatto Quotidiano, sproporzionata.

CORONAVIRUS GERMANIA: IERI 7.334 NUOVI CASI

A preoccupare in Francia è in particolare la situazione ospedaliera, tenendo conto che negli ultimi sette giorni si sono verificati 6.906 ricoveri, e di questi ben 1.204 nei reparti di rianimazione. Altra nazione dove si stanno registrando numeri da record è la Germania, dove nelle scorse 24 ore i nuovi casi di coronavirus segnalati sono stati 7mila, per l’esattezza 7.334, con il numero delle vittime che rimane contenuto ma in crescita, leggasi 24. Anche nella nazione governata dalla Merkel stanno aumentando le persone ricoverate in terapia intensiva, dove al momento vi sono 655 posti letti occupati, contro i 362 di inizio ottobre (ne restano comunque ancora 8.700 disponibili). Lothar Wieler del Robert Koch Institute, ha spiegato che il lockdown potrà essere evitato “Se tutti si assumono le responsabilità. Sicuramente – ha aggiunto – sappiamo di più sul virus e abbiamo mezzi migliori per contrastarlo, ospedali e medici sono meglio preparati”, ma bisognerà rispettare le regole basilari in quanto “potrebbe essere necessario del tempo prima che l’intera popolazione venga vaccinata”.



