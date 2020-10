Coronavirus Francia, Germania, Spagna/ Ultime notizie, picco di casi oltralpe +17mila

Continua ad essere decisamente drammatica la situazione coronavirus in Francia, allo stato attuale, la nazione con più casi del Vecchio Continente. Fra i vicini d’oltralpe gli ultimi numeri relativi ai nuovi casi scoperti sono stati 16.972, per un totale da inizio emergenza pari a 606.625 infetti. Un tasso di contagio molto elevato come riporta Il Fatto Quotidiano, pari al 7.9%, mentre fortunatamente continuano ad essere contenuti i decessi, 49 nelle ultime 24 ore per un computo aggiornato da febbraio pari a 32.918. Molti quelli convinti che a breve la Francia possa venire chiusa, molto probabilmente con dei lockdown spot, locali, ma allo stato attuale tutto tace all’Eliseo, anche se sarebbero pronte nuove misure restrittive. Continuano ad essere alti anche i numeri della Germania, dove i nuovi casi registrati sono stati 2.563 (computo aggiornato pari a 296.958 positivi da coronavirus) con l’aggiunta di 19 decessi (9.527 vittime in totale), leggermente di meno rispetto a 48 ore fa quando i casi erano stati 2.673, il record dallo scorso mese di aprile.

CORONAVIRUS FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA: RESTRIZIONI A MADRID

Nuove restrizioni contro il coronavirus anche in Spagna, ed in particolare nella capitale Madrid, dove le autorità stanno cercando di tenere sotto controllo la seconda ondata di covid-19: a riguardo, da questo fine settimana, limitata la mobilità fra i quartieri della città solamente agli spostamenti essenziali, quindi per motivi di lavoro, la spesa o emergenze varie. Non è da escludere sia il preambolo ad un nuovo lockdown di più vasta portata. E nelle ultime ore sta preoccupando anche la situazione coronavirus in Belgio, dove sono stati superati i 10mila morti totali dall’inizio della pandemia, precisamente 10.037. Attenzionata in particolare la situazione negli ospedali locali, dove, nel giro di una settimana, i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati addirittura del 50%, precisamente fra la giornata di venerdì 25 settembre e quella di venerdì primo ottobre. Al momento sono 163 le persone ricoverate, e di queste sono 72 quelle attaccate ad un ventilatore per la respirazione meccanica.



