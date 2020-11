Coronavirus Francia, Germania, Uk/ Ultime notizie: la Merkel pensa a nuove strette

Aggiornamento quotidiano con la situazione coronavirus nel resto del mondo ed in particolare in Europa, nelle nazioni a noi vicine. Cominciamo dal dire che stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University, sono più di 55 milioni e mezzo i contagi di covid worlwide, con l’aggiunta di 1.337.559 vittime. Gli Usa continuano ad avere il bilancio peggiore, con Gran Bretagna, Italia e Francia prime tre nazioni per morti nel Vecchio Continente. E a proposito della Francia, continuano a giungere notizie positive dai transalpini; il ministro della salute Oliver Veran ha infatti ribadito nelle scorse ore: “Tutto lascia pensare che abbiamo oltrepassato un picco dell’epidemia. Grazie al confinamento, come nel mese di marzo, il virus comincia a circolare meno – ha aggiunto – da dieci giorni a questa parte, il numero delle nuove diagnosi di Covid-19 diminuisce, il tasso di positività scende e la percentuale di incidenza anche”. Veran ha comunque mandato un monito: “Ma non abbiamo ancora sconfitto il virus. È chiaramente troppo presto per cantare vittoria ed allentare i nostri sforzi”. Sembra invece più preoccupata la Merkel, cancelliera della Germania, che invece starebbe pensando di introdurre nuove misure restrittive, “perché le prime non hanno avuto gli effetti sperati sulla curva dei contagi”.

CORONAVIRUS GERMANIA: IERI 17.561 NUOVI CASI

“Io sarò sempre la componente impaziente nella questione”, ha aggiunto la stessa rappresentante dell’esecutivo tedesco durante una videoconferenza con i Lander, i governatori, in vista appunto di nuove restrizioni. I presidenti delle regioni sembrano opporsi a nuove strette e di conseguenza bisognerà capire come evolverà la questione e se si riuscirà a trovare un’intesa. Ieri in Germania registrati 17.561 nuovi casi, con l’aggiunta di 305 morti; il computo aggiornato racconta di 833.307 infetti e 13.119 vittime da inizi pandemia. Possibili nuove restrizioni infine anche nel Regno Unito, dove ieri i casi sono stati 21.363 su quasi 300mila tamponi processati. 218 invece le vittime, a quasi due settimane dall’inizio del secondo lockdown in Inghilterra. L’indice Rt è comunque in calo, compreso fra l’1 e l’1.2 (in Italia è di 1.5), ma come anticipato, è probabile che le attuale chiusure vengano prolungate oltre la data di scadenza fissata al 2 dicembre, magari di altri sette giorni.



