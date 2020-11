Coronavirus Francia, Germania, Uk/ Ultime notizie, maturità già annullata oltralpe

Se l’Italia sta venendo travolta in pieno dalla seconda ondata di coronavirus, non se la passa meglio il resto d’Europa, a cominciare da nazioni come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, a noi così vicine non soltanto dal punto di vista geografico. Come vi ripetiamo ormai da un paio di mesi a questa parte, i cugini transalpini sono fra i più falcidiati dalla pandemia, e il governo sta continuando a mettere in atto una serie di misure restrittive con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. L’ultima, un po’ a sorpresa forse visti i tempi, riguarda la cancellazione della maturità per l’anno scolastico in corso, 2020-2021. La Francia è la prima nazione a prendere questa posizione così netta, tenendo conto che al prossimo giugno mancano circa 10 mesi. Resta il fatto che gli studenti francesi non dovranno sottoporsi all’esame in presenza, e neanche online, visto che per ora non sembra essere prevista alcuna prova. Lo stesso è successo per l’anno scolastico 2019-2020, con il voto finale che era stato redatto tenendo conto delle precedenti votazioni ottenute dagli studenti.

Altra nazione in crisi a causa del coronavirus è il Regno Unito, dove ieri, il premier Boris Johnson si è rivolto ai suoi concittadini annunciando un Natale normale se verranno rispettate le misure di restrizione introdotte con il nuovo lockdown. Le misure oltre Manica resteranno in vigore fino al 2 dicembre, e la speranza, un po’ come quella di tutti i governi europei, è che possano salvare le festività natalizie in arrivo ormai fra circa un mese. Intanto il ministro dei trasporti britannico Grant Shapps, ha firmato un provvedimento che impone la quarantena obbligatoria per chi arriva o rientra in Danimarca, a seguito dei numerosi casi scoperti legati ai visoni. Infine la Germania, dove nelle ultime ore sono stati segnalati più di 21mila casi, nuovo record da quando è scoppiata l’emergenza. In totale, da quando il covid è giunto in terra tedesca, sono state 691.089 le persone colpite, mentre le vittime sono rimaste contenute, 11.096 il computo aggiornato.



