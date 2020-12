Coronavirus Francia, Germania Uk/ Ultime notizie, vaccino al via fra No Vax e dubbi

E’ partita come previsto la campagna di vaccinazione anti coronavirus in tutta Europa, Francia compresa. Gli ultimi dati relativi alle intenzioni di vaccinarsi, raccontano però come più di un francese su due non sia disposto a farsi iniettare il farmaco. Nel dettaglio il 56% degli intervistati non si vaccinerà contro il covid, per lo meno, non nell’immediato, un dato risultante da un sondaggio BVA che è stato pubblicato nella giornata di ieri dal Journal du Dimanche, e condotto dall’11 al 14 dicembre. Solo il 44% dei francesi, quindi, è pronto alla vaccinazione, mentre il dato scende al 13% se si prendono i considerazione solamente i “certi” di farlo.

I No Vax stanno aumentando di molto negli ultimi settimane proprio in concomitanza con la diffusione della pandemia di covid, e oltralpe si fanno decisamente sentire. Per quanto riguarda i numeri dell’epidemia, ieri sono stati registrati 173 morti a causa del coronavirus negli ospedali e nelle case di riposo, mentre i contagi totali sono stati 8.822, circa 3.000 in più rispetto alla giornata di sabato. Da inizio emergenza sono morte 62.746 persone.

CORONAVIRUS REGNO UNITO: 316 MORTI E 30.500 CASI

Dalla Francia al Regno Unito dove l’epidemia di coronavirus ha provocato altre 316 vittime in 24 ore, in aumento rispetto alle 210 comunicate 48 ore prima. I nuovi casi sono stati invece 30.501, a conferma di come l’epidemia stia ancora correndo veloce oltre Manica (sabato i contagi scoperti erano stati circa 26mila). Da quando è scoppiata l’emergenza, dallo scorso mese di febbraio, sono stati 2.262 milioni i contagiati, la seconda nazione con più contagi in Europa dietro alla Francia (2.6) e alla Russia (2.9). Per quanto riguarda le vittime, invece, l’Italia è la maglia nera del Vecchio Continente con 71.620 decessi, seguita proprio dalla Gran Bretagna con 70.513 e poi dalla Francia. Infine la situazione coronavirus in Germania, dove alcune città, in particolare in Baviera, hanno deciso di rallentare la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer, a causa dei dubbi su alcune fiale dello stesso farmaco. La prima ad essere stata vaccinata è stata una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, in una casa di riposo in Sassonia-Anhalt.



